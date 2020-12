La star de la LNR, Mitchell Pearce, a annulé son mariage presque à la dernière minute après avoir prétendument envoyé des textos séduisants à une employée du club.

Le capitaine des Newcastle Knights Pearce et sa partenaire Kristin Scott devaient se marier devant 150 invités à Byron Bay, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, mardi.

Des invités, dont certains s’étaient déjà rendus à Byron Bay, ont appris à la veille de Noël que la pandémie de Covid-19 avait forcé le report des noces.

Cependant, le mariage a été annulé après que Pearce aurait dit à certains coéquipiers qu’il avait envoyé des SMS racés à un jeune employé des Chevaliers dans la semaine précédant Noël.

« Les Newcastle Knights sont conscients du problème, mais c’est une affaire privée qui reste entre les deux individus », a déclaré l’équipe dimanche.

Mme Scott et le partenaire de l’employée auraient vu les messages présumés, et Pearce et sa fiancée ont célébré Noël séparément.

Une source du club a déclaré au Daily Telegraph que le flirt présumé se limitait à la série de messages et que « rien de physique » ne s’était produit.

« Il n’y a eu rien de physique, juste de la stupidité de la part de Mitchell avec une jeune fille qui travaille au club. Beaucoup de gens en sont contrariés », ont-ils déclaré.

Pearce a insisté sur le fait que le mariage avait seulement été reporté, pas annulé, et que le couple « réglait les choses ».

«Je suis sale à propos des gens qui répandent des rumeurs», dit-il.

Daily Mail Australia a contacté les Knights et Pearce pour obtenir leurs commentaires.

Pearce et Mme Scott ont rendu public leur relation en mai 2019 avant la proposition de Pearce en avril 2020.

Il a acheté un diamant ovale solitaire de 2,5 carats d’une valeur d’environ 40 000 $ pour une bague de fiançailles.

Une Mme Scott en liesse s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la bonne nouvelle avec ses abonnés.

Le couple a également lancé une salle de sport à succès Barre Effect à Newcastle (photo, Pearce avec Mme Scott)

«La vie vient de se mettre en place. J’ai hâte d’être votre femme », a-t-elle écrit.

Le couple a également lancé la salle de sport à succès Barre Effect à Newcastle.

Mitchell est le capitaine des Newcastle Knights et a déjà déclaré aux médias qu’il avait l’intention d’amener le club à son premier poste de Premier ministre en 20 ans.

En 2016, Pearce, qui jouait avec Sydney Roosters à l’époque, a suscité la controverse après avoir été filmé en train de simuler une activité sexuelle avec un chien le jour de l’Australie.

Il a été condamné à une amende de 125 000 $ et suspendu pour huit matches de la LNR.