Le mariage de Meghan Markle a conduit le prince Harry à perdre contact avec ses amis qui « gardaient leurs distances » : expert

Le prince Harry perd le contact avec ses amis de longue date, selon l’ancien majordome du roi Charles, et les experts se demandent pourquoi cette rupture se produit.

Grant Harrold, qui a travaillé pour le monarque pendant sept ans lorsqu’il était prince de Galles, affirme qu’Harry a rompu les liens avec les amis que lui et le prince William partageaient autrefois.

« Je connais pas mal d’amis de Harry qui n’ont plus aucune nouvelle de lui maintenant », a déclaré Harrold au nom de Spin Genie, selon le New York Post.

Selon le média, le duc de Sussex a raté le mariage de son ami de longue date Jack Mann en juillet, bien que Mann ait assisté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018.

MEGHAN MARKLE PREND UN « RISQUE ÉNORME EN SE DISTANTANT » DU PRINCE HARRY DANS LE REBRAND DE CARRIÈRE : EXPERT

Harrold a également déclaré que la même distance dans les amitiés du prince Harry existe dans sa relation avec son frère, le prince William.

« Ils étaient tous les deux des garçons très sociables », a déclaré Harrold. « Et c’est ce qui est si triste maintenant, comment ils sont passés du statut de meilleurs amis à celui de vraiment inexistant. Ils sont devenus si distants.

« J’ai principalement travaillé avec eux lorsqu’ils approchaient de la fin de l’adolescence et de la vingtaine. J’aimais la façon dont ils s’entendaient. Ils s’amusaient toujours ensemble et plaisantaient. Ils faisaient des farces et se mettaient en colère, mais cela était inoffensif.

« Ils étaient les meilleurs amis, et ils avaient aussi les mêmes amis. On les voyait ensemble dans les pubs », a ajouté Harrold. « C’était un moment formidable pour eux. »

Harry et Markle ont déménagé aux États-Unis en 2020 après s’être retirés de leurs fonctions royales, mais selon l’experte britannique en matière de famille royale Hilary Fordwich, la distance se creusait déjà entre Harry et ses amis.

« Les amis de Harry viennent pour la plupart du prestigieux Eton College, où les fils d’élites sont formés pour d’anciens dirigeants nationaux. En effet, 20 premiers ministres britanniques ont fréquenté Eton », a expliqué Fordwich à Fox News Digital.

LE PRINCE HARRY ET LE ROI CHARLES N’ONT BESOIN DE « RIEN DE MIRACLE » POUR LES POURPARLERS DE PAIX, RÉCLAMATIONS D’EXPERTS : « UN LONG CHEMIN »

« L’une des toutes premières disputes a eu lieu lorsqu’il a présenté Meghan à ses amis d’Eton en 2016 lors d’une fusillade dans une propriété de campagne à Sandringham », selon Fordwich. « Depuis, les amis ont gardé leurs distances, tout comme Harry. »

Christopher Andersen, auteur de « The King », a déclaré que la distance physique y avait également contribué.

« Lorsque le ‘Megxit’ s’est produit pour la première fois, les amis de William et Harry ont été obligés de choisir leur camp », a déclaré Andersen. « Même des frères comme Henry et Thomas Van Straubenzee, amis des princes depuis l’enfance, ont été contraints de choisir l’un plutôt que l’autre, provoquant des frictions au sein de leurs propres familles.

« Mais le temps et la distance ont fait des ravages. La vie de Harry n’est pas centrée à Londres mais en Californie. Donc, logiquement, il s’est rapproché de la foule de Meghan. Il ne peut pas se contenter de parcourir quelques kilomètres pour assister au mariage d’un ami en Angleterre. campagne comme il l’a fait tant de fois dans le passé.

Andersen note que l’examen continu des relations de Harry avec la famille royale rend également difficile le maintien de ses anciennes amitiés.

KATE MIDDLETON NE FAIT PAS D’APPELS DE FIN DE NUIT AU PRINCE HARRY, LES EXPERTS DISENT : ELLE A LANCÉ SES MAINS

« Ce n’est pas seulement parce que des milliers de kilomètres séparent Harry de ses amis. Chaque fois qu’il monte à bord d’un avion et rentre chez lui en Angleterre, les spéculations sur une rencontre avec le roi et son frère se multiplient », a déclaré Andersen. « Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’occasions d’interagir avec ses vieux amis en Angleterre. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le prince Harry devrait retourner au Royaume-Uni, apparemment sans Markle, le mois prochain.

L’homme de 38 ans assistera à une cérémonie de remise de prix caritative la veille du premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II, a annoncé cette semaine l’association caritative WellChild. Harry, mécène de longue date de l’association caritative britannique, assistera à sa cérémonie annuelle de remise de prix à Londres le 7 septembre pour récompenser les réalisations de jeunes gravement malades.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il participerait également aux Invictus Games, la compétition sportive internationale qu’il a fondée pour les militaires et vétérans blessés. Les jeux débuteront à Düsseldorf, en Allemagne, le 9 septembre.

Markle devrait rejoindre son mari pour l’événement.

Fox News Digital a contacté les représentants de Harry et Markle.

Cassie Maynard de Fox News Digital a contribué à ce rapport.