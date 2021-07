Le mariage de l’actrice de Family Man Priyamani avec Mustafa invalide, revendique la première épouse Ayesha dans une révélation explosive | Buzz News

New Delhi: L’actrice populaire du Sud Priyamani, qui a récemment accaparé la vedette pour avoir joué Suchi dans la série Web à succès The Family Man dans les deux parties. Priyamani a épousé Mustafa lors d’une cérémonie privée le 23 août 2017, et on dirait maintenant qu’il y a du mal à frapper à la porte.

Eh bien, selon un rapport paru dans ETimes, la première femme de Mustafa, Ayesha, a allégué que le mariage était illégal puisque Mustafa n’avait pas divorcé d’elle avant d’épouser Priyamani.

Ayesha dans une interview avec ETimes a déclaré: « Mustafa est toujours marié avec moi. Le mariage de Mustafa et Priyamani est invalide. Nous n’avons même pas demandé le divorce et en épousant Priyamani, il a déclaré au tribunal qu’il était célibataire. »

D’autre part, Mustafa a déclaré à la publication : « Les charges retenues contre moi sont fausses. Je paie régulièrement la pension alimentaire des enfants à Ayesha. Elle essaie simplement de m’extorquer de l’argent. Mon mariage avec Priyamani a eu lieu en 2017, pourquoi Ayesha était-elle silencieuse ? depuis si longtemps? »

« En tant que mère de deux enfants, que pouvez-vous faire ? On essaie de régler ça à l’amiable mais seulement quand ça ne marche pas, il faut faire certaines démarches car on ne veut pas perdre le temps qu’il a utilisé contre moi maintenant », a déclaré Ayesha.

Selon les affirmations de Mustafa, lui et Ayesha vivaient séparément depuis 2010 et ont divorcé en 2013.

Ayesha a cherché une voie légale en la matière et a giflé un avis.

Côté travail, Priyamani a joué la femme à l’écran de Manoj Bajpayee dans « The Family Man ». Elle a fait ses débuts d’actrice avec le film en télougou « Evare Atagaadu », puis a été reconnue pour son rôle dans le film tamoul « Paruthiveeran » en 2007.

Elle a reçu un National Film Award de la meilleure actrice et un Filmfare Award de la meilleure actrice en tamoul pour sa performance exceptionnelle.

Priyamani a récemment été vu dans le drame d’action Telugu Narappa est réalisé par Srikanth Addala. Il présente Venkatesh Daggubati et Karthik Rathnam dans les rôles principaux.