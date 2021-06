Le mariage de l’acteur Kahaani Indraneil Sengupta et Barkha Bisht sur les rochers ? star bengali réagit | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur Indraneil Sengupta est célèbre dans l’industrie cinématographique bengali et a également travaillé dans plusieurs émissions de télévision à succès en hindi. Le bel acteur a épousé sa superbe petite amie actrice Barkha Bisht en 2008 et ensemble, ils ont une fille. Mais ces derniers temps, des rumeurs de problèmes dans leur paradis conjugal ont rendu les fans mécontents.

Réagissant à ces informations, Indraneil Sengupta a déclaré à ETimes : « J’ai entendu des rumeurs de ce genre à propos de Barkha et de mon mariage et je savais qu’elles se répandraient dans les médias, mais il n’y a rien de tel. »

Il a clarifié l’air, disant qu’ils restaient vraiment ensemble. Lorsqu’on lui a demandé s’il sortait avec quelqu’un à Calcutta, l’acteur calme et posé a déclaré : « J’ai aussi entendu cela. Mais pour que cela se produise, je dois être allé à Calcutta. N’est-ce pas ? Je suis allé à Calcutta pour la dernière fois en février. »

Plus tôt, des rapports faisant état de problèmes débordants dans leur mariage avaient fait surface, mais il semble qu’il ne s’agissait que d’un groupe trop actif de marchands de potins faisant leurs affaires courantes.

Indraneil a été finaliste au concours Gladrags Manhunt de 1999 qui a finalement été remporté par John Abraham. L’acteur a modelé pour l’as designer Rohit Bal et a travaillé pour les chorégraphes Marc Robinson et Achala Sachdev à ses débuts.

Il est devenu un nom familier après avoir joué dans une émission de télévision Pyaar ke do naam…Ek Radha Ek Shyaam avec maintenant sa femme Barkha Bisht, qui a joué Radha.

Indraneil et Barkha partagent souvent des publications adorables sur les réseaux sociaux.