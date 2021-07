L’actrice de « The Family Man », Priyamani, qui a reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans la série Web à succès, fait à nouveau la une des journaux, mais cette fois pour de mauvaises raisons.

Le mariage de Priyamani avec Mustafa Raj a été contesté par la première épouse de ce dernier, Ayesha, qui a affirmé que Mustafa était toujours marié avec lui. Selon un rapport dans ETimes, Ayesha a déposé une plainte pénale contre Priyamani et Mustafa en disant qu’il ne s’est pas séparé d’elle légalement et que, par conséquent, son mariage avec Priyamani est illégal. Ayesha a également déposé une plainte pour violence domestique contre Mustafa. Les affaires sont déposées devant les tribunaux d’instance.

Cependant, selon ce que Mustafa a dit à ETimes lors d’une interaction exclusive, Ayesha et lui ont commencé à vivre séparément en 2010 et ont divorcé en 2013. Il s’est ensuite marié avec Priyamani en 2017.

Mais, Ayesha a allégué qu’elle et Mustafa n’avaient pas demandé le divorce. Mustafa et Ayesha ont deux enfants.

« Mustafa est toujours marié avec moi. Le mariage de Mustafa et Priyamani est invalide. Nous n’avons même pas demandé le divorce et en épousant Priyamani, il a déclaré au tribunal qu’il était célibataire », a déclaré Ayesha à ETimes.

Lors d’une conversation téléphonique, Mustafa a déclaré à la publication : « Les charges retenues contre moi sont fausses. Je paie régulièrement la pension alimentaire des enfants à Ayesha. Elle essaie simplement de m’extorquer de l’argent. « Mon mariage avec Priyamani a eu lieu en 2017, pourquoi Ayesha est-elle restée si longtemps silencieuse ? » Il a demandé.

En réponse, Ayesha a déclaré que Mustafa utilise le fait qu’elle s’est tu si longtemps contre elle. « En tant que mère de deux enfants, que pouvez-vous faire ? On essaie de régler ça à l’amiable mais seulement quand ça ne marche pas, il faut faire quelques démarches car on ne veut pas perdre le temps qu’il a utilisé contre moi maintenant », a-t-elle déclaré.

Priyamani, lauréat d’un prix national et cousin de l’acteur Vidya Balan, est devenu célèbre et est devenu connu du public pan-indien après être apparu dans The Family Man d’Amazon Prime Video avec également Manoj Bajpayee.

Auparavant, elle est apparue dans des films tamouls, télougous, kannada et malayalam.