Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West était plus de deux ans avant le divorce alors que les stars traversaient une «  période difficile  »

KIM Kardashian vient de demander le divorce de son mari Kanye West, mais leur mariage serait terminé depuis plus de deux ans.

Les commentaires controversés du rappeur sur l’esclavage en 2018 ont entraîné la chute de la relation du couple puissant.

Une source a dit Nous hebdomadaire que Kim, 40 ans, a contesté beaucoup de choses Kanye, 43 ans, a déclaré en public au fil des ans, et les histoires personnelles qu’il a partagées à leur sujet l’année dernière ont été la goutte d’eau.

L’initié a déclaré: «Le tournant du mariage de Kim et Kanye a été lorsqu’il a déclaré que l’esclavage était un choix.

«Ils ont traversé une période très difficile à la suite de cela. Kim était complètement mortifiée par les commentaires ridicules et scandaleux de Kanye.

La source a ajouté: «Il leur a fallu beaucoup de temps pour le dépasser, mais ils ont finalement pu le faire.

«Mais quand Kanye a dit au monde que lui et Kim avaient discuté de l’avortement du Nord [in July 2020], c’était le point de rupture de leur mariage.

En mai 2018, Kanye a subi une réaction violente après avoir déclaré lors d’une interview qu’après avoir entendu «parler de l’esclavage pendant 400 ans», cela lui semblait «être un choix».

Bien qu’ils aient finalement réussi à réconcilier leur mariage en difficulté après avoir fait face au scandale public de Kanye, Kim était incapable de passer Les mots de Kanye à sa candidature présidentielle rallye en Caroline du Sud l’année dernière.

Il a réclamé Kim a envisagé d’avorter son aîné North, sanglotant: « Elle avait les pilules dans sa main. Ma copine m’a appelé en hurlant, en pleurant.

« Je suis un rappeur. Et elle a dit que je suis enceinte. Elle pleurait. »

Kanye – qui a dit qu’il travaillait sur son ordinateur portable à Paris à l’époque – a ajouté: « Mon écran est devenu noir et blanc.

«Et Dieu a dit, ‘si vous foutez avec ma vision, je vais foutre avec la vôtre.’ Et j’ai appelé ma copine et j’ai dit que nous allions avoir cet enfant.

« Même si ma femme devait divorcer après ce discours, elle a amené North dans ce monde. »

Des mois de problèmes pour le couple ont suivi les commentaires de Kanye et, moins d’un an plus tard, Kim était incapable de surmonter la plupart de leurs problèmes et a demandé le divorce.

La source a dit; «Il n’y a pas eu de retour en arrière pour Kim après cela. Elle était capable de balayer les choses qu’il avait dites comme un choc dans le passé, mais elle était au-dessus de sa tête dès qu’il y avait amené leurs enfants.

«Elle a pensé que c’était tout à fait inacceptable et a paniqué à l’idée que North lise un jour à ce sujet.

«À partir de là, ils n’ont jamais pu revenir à l’endroit où ils se trouvaient une fois.»

Le L’incroyable famille Kardashian star et son mari rappeur partagent quatre enfants – North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, un.

Le couple de superstars a « vécu des vies séparées » dans les mois qui ont suivi l’effondrement de la santé mentale du rappeur, qui a impliqué une frénésie sur Twitter où il a comparé Kris Jenner au dictateur nord-coréen Kim Jong-un.

Bien qu’ils aient semblé être en mauvais termes récemment, des sources disent TMZ les choses ont été aussi «amicales qu’un divorce peut l’être».

La star de télé-réalité demande la garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple.

Des sources proches de la famille ont déclaré au point de vente que Kanye était « d’accord » avec l’accord de garde partagée car le couple était « engagé à la coparentalité ».