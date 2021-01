Kim Kardashian et Kanye West acceptent apparemment que leur mariage est « effectivement terminé » car ils n’ont « pas l’intention » de commencer à vivre ensemble de si tôt.

La star de 40 ans de Keeping Up With The Kardashians a continué de vivre à Los Angeles avec leurs quatre enfants tandis que le rappeur Kanye, 43 ans, reste dans son ranch du Wyoming.

Le couple vit «des vies séparées» depuis quelques mois maintenant, après que Kanye soit allée sur Twitter à propos de Kim et de sa mère, Kris Jenner, dans la perspective des élections présidentielles américaines.

Depuis lors, Kim et Kanye ont eu peu de temps ensemble, malgré le partage d’une « démonstration de force » sur Instagram avec eux posant ensemble au ranch.

C’était il y a près de trois mois et ils sont à peine ensemble depuis lors et Kanye n’a pas l’intention de quitter le Midwest pour Los Angeles de si tôt.







Une source a raconté à Hollywood Life: «Kanye prend du temps et de l’espace pour travailler sur lui-même et passe beaucoup de temps dans le Wyoming.

«On dirait qu’il n’a pas l’intention de retourner à Los Angeles de si tôt, du moins pas à plein temps, mais Kim est d’accord avec ça.

« Il a un système de soutien incroyable autour de lui qui aide à mettre Kim à l’aise. »

Kanye serait à son « plus heureux » quand il vivait dans le Wyoming, avec une source disant: « [He’s] dans un meilleur endroit quand il est là-bas et que Kim doit être à LA et veut que les enfants soient avec elle.

«Elle fait de son mieux pour garder leur vie normale. Ils communiquent quotidiennement et il est souvent en contact sur FaceTime et aussi au téléphone avec les enfants.

« En ce moment, Kanye se concentre sur Kanye pendant que Kim maintient tout à LA et garde la vie des enfants normale. »







La mise à jour intervient moins d’un mois après qu’il ait été signalé qu’ils «luttaient» pour garder leur mariage ensemble.

Une source a déclaré à Hollywood Life: « Kim et Kanye ont du mal à rester ensemble en tant que couple et ce depuis un certain temps déjà.

«Il ne semble pas qu’elle demande le divorce, du moins de si tôt.

«Ils vivent vraiment des vies séparées en ce moment et depuis un certain temps…

« Cela dure depuis des mois et des mois maintenant. Ils parlent toujours constamment et ils semblent tous les deux satisfaits pour le moment de la façon dont les choses sont. »

