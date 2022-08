Le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck ne durera-t-il pas ? Le premier mari de la chanteuse, Ojani Noa, fait une révélation choquante

Le mois dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés à Las Vegas après leurs fiançailles en avril. Les deux stars hollywoodiennes se sont réunies il y a environ un an et sont inséparables depuis. Cependant, le premier mari de la chanteuse, Ojani Noa, estime que leur mariage ne durera pas tout en faisant une révélation choquante sur son ex-femme.

“Je lui souhaite, ainsi qu’à Ben, le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que cela durera. Jen adore être amoureuse mais elle a été fiancée six fois et Ben est le mari numéro quatre. J’étais le mari numéro un et elle m’a dit que j’étais l’amour de sa vie – quand nous nous sommes couchés le soir de notre mariage, elle a dit que nous serions ensemble pour toujours”, a déclaré la femme de 48 ans à MailOnline.

Ojani et Jennifer se sont retrouvées avant sa grande pause à Selena. Après une romance éclair, le couple s’est marié en février 1997, mais l’année suivante, leur mariage s’est effondré. Bien qu’ils aient divorcé en 1998, le couple est resté ami pendant de nombreuses années par la suite. Peu de temps après la finalisation de leur séparation, Jennifer est sortie publiquement avec P Diddy, puis a épousé Cris Judd en 2001 et la star de la musique latine Marc Anthony trois ans plus tard, faisant tourner les nouvelles d’Hollywood.

En parlant de Jen et Ben, les deux étaient parmi les couples de célébrités les plus en vue au début des années 2000. Ils ont fait deux films ensemble. Le premier était Gigli en 2003, qui n’a pas vraiment mis le feu au box-office. Au moment où Jersey Girl, réalisé par Kevin Smith, est sorti en salles en 2004, le couple avait déjà annoncé qu’il avait rompu. Le couple a été fiancé pendant une longue période, bien qu’ils n’aient jamais officiellement noué le nœud.

Pendant leur séparation, Jen a épousé Marc Anthony en 2004 avant de divorcer en 2014. Ben a épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005. Les deux ont divorcé en 2018. Cependant, Jennifer est sûre que Ben est le seul malgré les commentaires de son premier mari et dit qu’elle n’a jamais été plus heureux. Sa mère Guadalupe RodrAguez pense également que Ben est le véritable amour de la chanteuse.