Le mariage de Hansika Motwani sera diffusé dans le cadre de l’émission de téléréalité Love Shaadi Drama ; voici pourquoi l’actrice en a “peur”

Hansika Motwani s’est mariée avec Sohael Khaturiya l’année dernière. Le mariage de l’actrice était une affaire grandiose mais intime en présence d’amis proches et de la famille. Maintenant, une nouvelle émission de téléréalité donne aux fans la chance d’assister au drame des coulisses du mariage. Et il semble que l’actrice soit nerveuse.

Mercredi, Hansika a partagé la promo de l’émission intitulée Hansika’s Love Shaadi Drama sur Instagram. La promo s’ouvre sur l’actrice, vêtue de rouge et assise dans un studio, parlant de son mariage. “Quelque chose de très spécial s’est passé dans ma vie”, commence-t-elle avant de pointer son alliance et d’ajouter : “Je me suis mariée. Vous pouvez voir l’éclat du mariage et vous pouvez voir tout le mariage uniquement sur Disney + Hotstar.

L’actrice continue ensuite à révéler le nom de l’émission pour être interrompue par quelqu’un derrière la caméra. Comme elle dit amour et shaadi, quelqu’un ajoute du drame. Une Hansika visiblement perturbée dit : « Non, ça ne peut pas être un drame. Sab bata dengé ? (On va tout dire ?) Non ! L’actrice demande au tem de couper et ajoute: “Mere ko darr lag raha hai (j’ai peur maintenant).”





Les fans ont loué la promo unique et funky. De nombreux collègues de l’industrie de l’actrice ont également commenté le message. Sriya Reddy a écrit: “Je ne peux pas attendre.” Plusieurs fans ont également noté que Hansika n’était pas la première actrice tamoule à annoncer une émission de téléréalité sur son mariage. Le mariage de Nayanthara et Vignesh Shivn, qui a également eu lieu l’année dernière, sera également diffusé en tant qu’émission de téléréalité sur Netflix cette année. Un fan a écrit: “Mariage Nayanthara sur netflix vs mariage hansika disney plus hotstar.”

Hansika et Sohael se sont mariés lors d’une grande cérémonie en décembre 2022. Des photos et des vidéos du couple dansant sur des chansons de Bollywood sur leur sangeet sont devenues virales. Les deux sont sortis ensemble pendant plusieurs années avant de se marier selon les rapports.