Le mariage de Gorbatchev, comme sa politique, a brisé le moule

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev sera enterré samedi au cimetière Novodievitchi de Moscou, il sera à nouveau aux côtés de sa femme, Raisa, avec qui il a partagé la scène mondiale dans un mariage visiblement proche et affectueux sans précédent pour un dirigeant soviétique.

“Ils formaient un vrai couple. Elle faisait partie de lui, presque toujours à ses côtés », a déclaré le chancelier allemand de l’époque, Helmut Kohl, lors des funérailles de Raisa en 1999, où Gorbatchev a pleuré ouvertement. “Une grande partie de ce qu’il a accompli est tout simplement inimaginable sans sa femme.”

Le dévouement très public de Gorbatchev à sa famille a brisé le moule étouffant des anciens dirigeants soviétiques, tout comme son ouverture à la réforme politique l’a fait.

« Il aimait une femme plus que son travail. Je pense qu’il n’aurait pas pu l’embrasser si ses mains étaient tachées de sang », a écrit le prix Nobel de la paix Dmitry Muratov, rédacteur en chef du principal journal indépendant russe, Novaya Gazeta. Copropriété de Gorbatchev, il a été contraint de fermer sous la pression officielle après l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

“Nous devrions toujours nous rappeler”, a poursuivi Muratov, “il aimait une femme plus que son travail, il plaçait les droits de l’homme au-dessus de l’État et il valorisait un ciel pacifique plus que le pouvoir personnel.”

L’attachement ouvert de Gorbatchev à sa famille contraste également fortement avec le secret qui entoure la vie privée de l’actuel dirigeant russe, le président Vladimir Poutine.

Pour sa part, Raisa Gorbacheva a fait une figure audacieuse pour les premières dames soviétiques – plus visible, avec une façon de parler directe, une manière polie et des vêtements à la mode. Sociologue de formation, elle avait rencontré Mikhail dans une université de Moscou où ils étudiaient tous les deux.

« Un jour, nous nous sommes pris par la main et nous sommes allés nous promener le soir. Et nous avons marché comme ça toute notre vie », a déclaré Gorbatchev au magazine Vogue en 2013. Raisa l’a accompagné lors de ses voyages et ils ont discuté de politique et de politique ensemble.

Son attitude confiante et son rôle public de premier plan ne plaisaient pas à de nombreux Russes, qui avaient également aigri Gorbatchev et blâmé sa politique pour l’éclatement ultérieur de l’Union soviétique. Le couple a cependant gagné la sympathie en 1999, lorsqu’il a été révélé que Raisa était en train de mourir de leucémie. Son mari parlait quotidiennement avec des journalistes de télévision, et le politicien parfois hautain d’autrefois était soudainement considéré comme un père de famille émotif et en deuil.

Pendant plus de deux décennies après son départ, Gorbatchev a gardé la mémoire de Raisa vivante et a embrassé son statut de veuf solitaire.

Il a sorti un CD de sept chansons romantiques, “Songs for Raisa”, en 2009 sur lequel il a chanté avec le célèbre musicien et guitariste russe Andrei Makarevich. Les ventes sont allées aux œuvres caritatives que Raisa avait fondées. Quelques années plus tard, il publie un livre qui lui est dédié, “Seule avec moi-même”.

Leur mariage est même devenu le sujet d’une pièce de théâtre populaire à Moscou en 2021, “Gorbatchev”. Son point était remarquable pour la Russie : le dirigeant du pays était un être humain qui accordait la priorité à la famille, aux amis et aux obligations personnelles. Une scène a raconté un moment clé de la carrière de Gorbatchev lorsqu’il est retourné à Moscou après l’échec du coup d’État communiste contre lui en 1991. Raisa avait eu un accident vasculaire cérébral, et au lieu de revenir immédiatement sur la scène politique, il est allé à l’hôpital pour être avec elle. .

“Je n’étais pas marié au pays – la Russie ou l’Union soviétique”, a écrit Gorbatchev dans ses mémoires. “J’étais marié à ma femme et cette nuit-là, je suis allé avec elle à l’hôpital.”

Au cimetière de Moscou, une statue grandeur nature de Raisa se dresse depuis de nombreuses années maintenant sur la tombe qui leur est destinée à tous les deux.

Les Gorbatchev avaient une fille, Irina, deux petites-filles et une arrière-petite-fille. Malgré son attachement à sa famille, Gorbatchev a vécu sa vie en Russie alors qu’ils vivent en Allemagne.

Mikhail Khodorkovsky, un homme d’affaires des premiers jours post-soviétiques qui vit maintenant en exil à Londres, a tweeté cette semaine que l’une des grandes forces de Gorbatchev était sa capacité à laver «la crainte de la personne sur le trône», et que son attention à la famille en faisait partie.

«Avec cela, il a changé ma vie. Et aussi par son attitude envers Raisa Maximovna – une deuxième leçon importante », a déclaré Khodorkovsky, en utilisant le patronyme de Gorbacheva. « Il est allé vers elle. Reposez en paix.”

Julia Rubin, l’Associated Press