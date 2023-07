Le mariage de George Osborne perturbé par la manifestation Just Stop Oil

Le mariage de l’ancien chancelier George Osborne a été perturbé par une manifestation du groupe environnemental Just Stop Oil.

Environ 200 personnes, dont un certain nombre de politiciens et de journalistes bien connus, se sont réunies samedi dans le village de Bruton, dans le Somerset, pour marquer le mariage de l’homme de 52 ans avec Thea Rodgers, 40 ans, qui a travaillé comme assistante pendant son séjour au Trésor. .

Le couple, qui a deux fils, aurait commencé à se fréquenter en 2019 et a annoncé ses fiançailles en avril 2021.

Alors qu’ils sortaient de l’église après la cérémonie, une femme s’est avancée et a commencé à lancer des poignées de confettis, de couleur similaire à la poudre orange souvent utilisée par Just Stop Oil, au-dessus de leurs têtes.

La femme qui a lancé des confettis orange sur George Osborne le suit pour en lancer d’autres. Photographie : Finnbarr Webster/Getty Images

Elle les a ensuite suivis et a continué à vider les confettis d’un sac Union Jack sur eux jusqu’à ce qu’elle soit chassée par un agent de sécurité.

Un tweet posté plus tard sur le compte Twitter officiel de Just Stop Oil disait : « Vous êtes beau en orange @George_Osborne – félicitations aux jeunes mariés.

Les articles ultérieurs comprenaient des liens vers des articles de l’époque d’Osborne en tant que chancelier, dont un dans lequel il est cité disant qu’il ne voulait pas que le Royaume-Uni soit « là-bas devant le reste du monde » dans ses efforts pour réduire les émissions parce qu’il voulait pour « fournir au pays l’énergie la moins chère possible… conformément à notre rôle dans un effort international pour lutter contre le changement climatique ».

La sécurité intervient pour arrêter la femme qui continue de vider un sac de confettis orange d’un sac Union Jack sur l’ancien chancelier. Photo : Just Stop Oil/Twitter

Parmi les invités au mariage, qui s’est tenu à l’église St Mary du XIVe siècle, se trouvaient l’ancien premier ministre David Cameron et sa femme, Samantha, et le ministre de longue date Michael Gove, actuellement secrétaire de mise à niveau.

Étaient également présents l’ancien ministre des Affaires étrangères Lord Hague, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney.

Depuis les bancs travaillistes, Ed Balls, qui a été chancelier fantôme pendant quatre ans et avec qui Osborne est sur le point de lancer un podcast économique, a assisté à sa femme Yvette Cooper, qui est actuellement la secrétaire à la maison fantôme.

Plusieurs journalistes éminents – dont l’ancienne présentatrice de Newsnight Emily Maitlis, l’ancien rédacteur politique de Sky News Adam Boulton et l’animateur de Today Program Nick Robinson – figuraient également sur la liste des invités.

Le mariage intervient après qu’un e-mail a été envoyé anonymement aux invités et à un certain nombre de journalistes plus tôt dans la semaine. Selon certaines informations, Osborne aurait demandé à la police d’enquêter sur des allégations de harcèlement en ligne.