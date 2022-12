Le mariage de ce couple américain a failli être annulé et la raison en est hilarante

Les mariages dans n’importe quel coin du monde sont des affaires extravagantes où les familles de la mariée et du marié ont l’intention de dépenser une somme somptueuse pour les célébrations. L’objectif derrière cela est d’assurer un maximum de bonheur et de joie. Un couple de l’Ohio, en Amérique, avait des pensées similaires à l’esprit et ils ont dépensé un budget énorme de Rs 25 Lakh pour leurs célébrations de mariage. Cependant, le plus beau jour de la vie de Madeline Boucher et Bill Smitley s’est transformé en triste moment lorsqu’ils ont appris qu’une licence de mariage n’avait pas été déposée de leur côté dans la municipalité. Sans ce document, leur mariage ne pourrait être légalisé.

Madeline et Bill travaillent dans l’armée et ont partagé ces détails sur la plateforme de médias sociaux Tiktok. Ils ont révélé comment le grand-père de Bill, également officier de mariage, avait oublié de déposer la licence de mariage, entraînant des complications. Leur mariage a été organisé en octobre mais sans licence de mariage, il n’a pas pu être légalisé. Les difficultés se sont accrues pour le couple lorsqu’ils ont pris connaissance de ce document manquant 70 jours après leur mariage. Bill a révélé qu’il cherchait les documents nécessaires qui pourraient contribuer à connecter Madeline à son régime d’assurance lorsqu’ils ont appris l’absence de licence de mariage.

Bill a ajouté que la licence de mariage est réputée invalide après 9 jours. Ils doivent se déplacer au tribunal pour obtenir ce document. À leur grand soulagement, ils ont eu la chance d’obtenir le document qui a finalement ouvert la voie à la reconnaissance légale de leur mariage.

La vidéo de ce couple militaire expliquant leur histoire a attiré l’attention sur les réseaux sociaux et est devenue virale. Les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé cette trajectoire assez intéressante et ont fait quelques commentaires humoristiques. Un utilisateur a écrit que le grand-père de Bill devait l’avoir fait intentionnellement. Un autre a écrit que Bill avait une dernière chance d’échapper au mariage. Third a souhaité que cet incident lui soit arrivé car il a dû perdre beaucoup de temps dans une procédure de divorce.

