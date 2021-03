C’est loin d’être une situation conventionnelle, mais là encore, c’est Hollywood.

Après que Bruce Willis se soit séparé de son ex-femme Demi Moore en 2000 après 13 ans de mariage, il ne pensait pas que l’amour était à nouveau sur les cartes.

Mais tout a changé lorsqu’il a rencontré le mannequin Emma Heming par l’intermédiaire d’un ami commun en 2007.

Le couple est immédiatement tombé éperdument amoureux – malgré leur écart d’âge de 23 ans – et a continué à se marier en 2009 lors d’une cérémonie civile à Beverly Hills.

Parmi leur liste d’invités de mariage, figuraient Demi et son mari de l’époque, Ashton Kutcher.

Parmi leur liste d'invités de mariage, figuraient Demi et son mari de l'époque, Ashton Kutcher.

Les trois filles de Bruce et Demi, Rumer, Scout et Tallulah étaient également présentes, alors que tout le monde admirait l'amitié amicale de Demi et Bruce malgré leur flamme autrefois brillante.







Après que Bruce et Emma aient dit «Oui», le couple a accueilli leur premier enfant ensemble en 2012 – une fille nommée Mabel – et en 2014 leur deuxième fille Evelyn.

Les fiers parents documentent leur vie de famille partout sur les réseaux sociaux.

Après 10 ans de vie conjugale en 2019, les tourtereaux ont choisi de renouveler leurs vœux dans un cadre romantique.

S’exprimant au moment du renouvellement de son vœu de mariage, Emma n’avait que des éloges pour son mari adoré.

«Je pense que nous avons toujours eu beaucoup de respect les uns pour les autres, ce qui a vraiment aidé à bâtir une excellente fondation», a-t-elle déclaré à UsWeekly.

« Il me fait rire. Il est drôle et il est intelligent et fou, et me garde toujours sur mes gardes, donc c'est amusant. »







À présent, il n’est pas surprenant que Demi soit de nouveau présente, car elle a marqué son approbation du couple aimé en étant simplement là pour les encourager.

La dynamique non conventionnelle a abouti à un beau lien et un sentiment d’harmonie pour tous les membres de la famille.

Bruce et Emma partent souvent pour des vacances ensoleillées avec Demi et leurs trois enfants, et il est sûr de dire qu’il n’y a pas d’animosité là-bas.

Au lieu de toute amertume que certains pourraient supposer existe entre un ex et une épouse actuelle, il n’y a certainement pas de mauvais sang entre Emma et Demi.

En fait, les deux femmes partagent un respect mutuel, Bruce et Emma admettant qu’ils ne renouvelleraient pas leurs vœux sans Demi en personne.

« Elle m'a accueilli dans sa famille comme je l'ai accueillie dans la nôtre. J'ai tellement de respect pour elle », a déclaré Emma à UsWeekly.







Emma a poursuivi: «J’ai tellement de respect pour la façon dont Bruce et Demi ont traversé leur divorce pour pouvoir donner la priorité à leurs enfants.

«J’ai tellement appris de ça et j’ai tellement grandi en regardant ça. C’était important pour elle d’être là. Elle était à notre premier mariage.

«J’ai adoré l’avoir là-bas à nouveau. Je ne le ferais pas sans elle.

Plus récemment, Bruce a choqué les fans du monde entier après avoir choisi de s’isoler avec Demi et ses filles au début de la pandémie – laissant Emma avec leurs filles à des kilomètres de là à Los Angeles.

Et, dans une étrange tournure, Bruce et Demi sont restés dans la maison de l’Idaho où ils ont élevé leurs filles.

Bruce a passé du temps de qualité avec Demi, leurs filles adultes Scout, Rumer et Tallulah, ainsi qu'avec le petit ami de Tallulah, Dillon Buss.







Bruce et Emma sont restés en contact sur Instagram, les fans aux yeux d’aigle remarquant plusieurs commentaires qu’Emma avait laissés sur la page de Demi, qui semblaient être de petites fouilles sur la situation.

Cependant, c’était juste du plaisir et des jeux car il n’y avait finalement pas de mauvais sang entre les deux.

Apparaissant sur le podcast « Dopey » l’année dernière, Scout a déclaré qu’Emma avait initialement l’intention de les rejoindre à Sun Valley, dans l’Idaho, mais qu’elle s’est retrouvée bloquée à Los Angeles en raison d’une urgence médicale.

Emma ne pouvait plus rejoindre son mari lors du voyage car elle devait emmener sa fille chez le médecin avant d’attendre les résultats du test.

Donnant la raison de la configuration inhabituelle, la fille de Bruce et Demi, Scout, a déclaré: « C’est tellement drôle parce que pour moi, ils sont comme mes parents super foutus mais pour tout le monde, ils sont à ce point niveau.

«En fait, c'était vraiment cool. Ma belle-mère était censée venir ici avec mes petites sœurs mais ma sœur cadette, qui est maintenant sur le point d'avoir (6) ans, dans un parc, n'avait jamais entendu parler de pas f ** * ing avec des aiguilles hypodermiques qu'elle a trouvées, alors elle a en fait essayé de fourrer sa chaussure avec et lui a poussé le pied.







« Ma belle-mère a donc dû être à Los Angeles pour attendre les résultats de l’avoir emmenée chez le médecin, alors mon père est venu ici et puis le voyage est devenu fou alors ma belle-mère est restée à LA avec mes petites sœurs », a-t-elle ajouté.

Parlant de l’incroyable amitié de Bruce et Demi 20 ans après leur divorce, Scout a poursuivi: «C’était vraiment drôle d’avoir mes deux parents dans cette maison où ils nous ont élevés.

Demi et Bruce se sont rencontrés lors d’une première de film en 1987 et leur relation était une véritable romance éclair.

Le couple s’est marié quatre mois plus tard après être tombé enceinte de leur première fille.

Cependant, leur union malheureuse – qui était en proie à des rumeurs de divorce dès le départ – s'est effondrée en 2000, ce qui a suscité un certain ressentiment de la part des deux parties.







Après avoir guéri les blessures causées par leur divorce, le couple était de retour en bons termes et leur amitié se transformait en un lien incassable.

Après leur séparation, Demi a épousé l’acteur Ashton en 2005, mais le couple a divorcé six ans plus tard en 2011.

La relation a provoqué une rupture entre deux de ses filles, Scout et Tallulah, mais elles ne pouvaient plus être plus proches.

En repensant à son temps avec Bruce, Demi dit maintenant qu’elle est « très fière de notre divorce ».

Elle a dit dans son autobiographie: « »[The split] Ce n’était pas facile au début, mais nous avons réussi à déplacer le cœur de notre relation, le cœur de ce qui a créé notre famille, dans quelque chose de nouveau qui a donné aux filles un environnement aimant et solidaire avec les deux parents. «

