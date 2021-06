Le mariage de Boris Johnson et Carrie Symonds nous rappelle l’importance des autres moitiés de No10

Le mariage de BORIS JOHNSON avec Carrie Symonds nous rappelle comment les épouses des premiers ministres se sont historiquement divisées entre ceux qui aiment la vie politique et ceux qui ne peuvent tout simplement pas la supporter.

Les conjoints ont tendance à être généralement des personnes bien plus gentilles que leurs partenaires, mais ce n’est qu’à quelques occasions qu’on peut vraiment dire que l’un d’entre eux a changé le cours de l’histoire.

Le mariage de Boris et Carrie nous rappelle l’importance des autres moitiés de No10 Crédit : Getty

D’après mes connaissances personnelles, je peux attester que Carrie – la première femme à épouser un Premier ministre en poste depuis que Mary Chester s’est mariée avec Robert Jenkinson en 1822 – est une femme charmante, intelligente et très altruiste qui est susceptible d’être d’une grande aide pour Boris pendant des décennies.

Alors qu’elle se prépare à prendre son premier engagement en tant que première épouse, accueillant d’autres conjoints lors du sommet du G7 à Carbis Bay à Cornwall, elle a été attaquée pour avoir conseillé Boris sur des questions politiques bien qu’elle n’ait pas été élue.

Mais c’est aussi une force en plus d’être une faiblesse constitutionnelle – cela signifie qu’elle ne peut pas être démis de ses fonctions. De plus, Boris sait que, contrairement à d’autres collègues et fonctionnaires qui pourraient nourrir leurs propres ambitions, tout ce qu’elle veut, c’est ce qu’il y a de mieux pour Boris et le pays.

Il faut une personne spéciale pour remplir le rôle d’un conjoint n ° 10, et Boris en a trouvé un.

Carrie sera intéressée par les paroles de l’épouse de Stanley Baldwin, Lucy, qui a écrit un jour : « Je sens que je suis l’entraîneur de Stan pour l’arène, et je dois veiller à ce qu’il ménage sa force pour les temps de combat.

ROBOTIE PERSONNELLE

Bien que les épouses fougueuses de Downing Street telles que Margot Asquith aient eu tendance à susciter la controverse, la plupart ont considéré que leur rôle consistait à s’assurer que leur épouse était en mesure de servir le pays au mieux de ses capacités.

Denis Thatcher, Cherie Blair et Philip May ont tous donné de bons conseils à leurs conjoints en coulisses, mais n’ont jamais cherché à détourner l’attention.

Cherie, nous pouvons maintenant le voir, était parmi les femmes les plus incomprises et sous-estimées des premiers ministres. C’était une avocate, intelligente et motivée, qui tentait d’avoir sa propre carrière.

Bien sûr, cela a conduit à des accusations de machination et d’intérêt personnel, mais sans aucune preuve réelle. Elle est un bon exemple de la façon dont les opposants peuvent chercher à noircir le nom d’un conjoint pour attaquer le Premier ministre.

Samantha Cameron, Sarah Brown et Norma Major s’intéressaient peu à la politique et n’ont tenté d’aucune façon d’influencer les politiques publiques. Mais même ainsi, ils se sont tous avérés une aubaine électorale.

Boris et Carrie rayonnant après leur cérémonie secrète Crédit : twitter.com

Samantha Cameron s’intéressait peu à la politique et n’a en aucun cas tenté d’affecter la politique publique Crédit : Getty – Contributeur

Sam parce qu’elle était glamour, Sarah parce qu’elle a prouvé que même quelqu’un d’aussi audacieux que Gordon Brown n’était pas aussi personnellement robotique qu’il le paraissait en public, et Norma parce qu’elle soutenait son mari malgré sa liaison avec Edwina Currie.

Si l’image publique d’un premier ministre est primordiale, ces femmes avaient toutes leur rôle à jouer.

Une fois qu’un conjoint a joué un rôle important dans des événements publics, l’épouse de Sir Henry Campbell-Bannerman, Sarah, alors mourante, a persuadé son mari de ne pas devenir pair en 1905.

Cela a aidé à établir la position selon laquelle le Premier ministre doit toujours être aux Communes, ce qui n’avait pas été le cas aussi récemment qu’en 1902, mais a depuis été reconnu comme une partie établie de notre constitution non écrite.

De même, c’est Denis Thatcher qui a dit à Margaret Thatcher qu’il ne servait à rien de continuer en novembre 1990 lorsqu’elle n’a pas réussi à obtenir les voix requises pour se qualifier pour le dernier tour de la course à la direction des conservateurs contre Michael Heseltine.

SAMANTHA CAMERON ‘GLAMOUR’

Denis devait être celui qui lui disait que le jeu était terminé et qu’il valait mieux qu’elle s’arrête et conserve sa dignité. Venant de n’importe qui sauf d’un conjoint, cela aurait ressemblé à une trahison.

Un autre moment important est survenu lorsque Margaret, l’épouse de David Lloyd George, s’est assise à côté de son mari à la Haute Cour lors de son action en diffamation contre le journal The People en 1909 pour des allégations d’adultère, l’aidant à gagner l’affaire même si elle soupçonnait à juste titre qu’il se parjurait, et avait en effet lui a été infidèle en série.

« Tu dois me soutenir, Maggie », la supplia-t-il. « Sinon, c’est fini pour moi.

Lorsque la redoutable épouse d’Anthony Eden, Clarissa (qui célèbre ce mois-ci son 101e anniversaire) lui a conseillé de mettre sa santé en premier en janvier 1957 et de démissionner seulement deux mois après la crise de Suez, cela a sauvé une scission potentiellement dommageable au sein du parti conservateur et a permis à Harold Macmillan de réparer les dégâts avec le président Eisenhower qui avaient été causés par la saisie anglo-française du canal face à l’opposition américaine.

Des conjoints comme la grande hôtesse politique Emily Palmerston et la splendide Clementine Churchill au franc-parler savaient qu’il y a des moments où la critique et la franchise sont le meilleur service qu’un conjoint puisse rendre.

Des conjoints comme la splendide Clementine Churchill savent qu’il y a des moments où la critique et la franchise sont le meilleur service qu’un conjoint puisse rendre Crédit : Getty

En juin 1940, Clementine a averti Winston Churchill dans une lettre qu’il courait « un réel danger que vous ne soyez pas aimé de vos collègues et subordonnés à cause de votre manière brutale, sarcastique et autoritaire ». La réprimande a fonctionné.

Peut-être que, puisque personne ne les a élus, il est bon que les conjoints de Downing Street n’aient jamais exercé de véritable pouvoir politique comme l’ont fait les maîtresses des politiciens français au fil des ans.

Beaucoup, comme Audrey Callaghan et Elizabeth Douglas-Home, ont été déterminés à éviter le bras de fer politique.

Les épouses avec peu ou pas d’intérêt pour la politique – Mary Wilson, Margaret Lloyd George, Lucy Baldwin et Violet Attlee parmi elles – étaient inestimables pour leurs maris en leur fournissant un foyer et un arrière-pays où elles pouvaient échapper aux pressions du monde politique.

Peu d’épouses de premiers ministres ont jamais causé un préjudice réel ou durable à leur mari, bien que la conduite erratique de Violet Attlee ait pu tuer Clement à plusieurs reprises.

Lloyd George avec sa femme Margaret et sa fille Megan Crédit : Getty

La triste vérité est que, trop souvent, les premiers ministres ne se sont tout simplement intéressés à personne d’autre qu’eux-mêmes, et beaucoup ont au moins fait écho de manière subliminale à la remarque effrayante de Lloyd George lorsqu’il s’est fiancé : « Je suis prêt à mettre même l’amour sous les roues de mon mastodonte. s’il obstrue le chemin.

En devenant le premier Premier ministre depuis près de deux siècles à se marier, Boris n’a clairement pas emprunté la voie sans cœur de Lloyd George.

Churchill: Walking With Destiny d’Andrew Roberts est publié par Penguin, 14,99 £.

Cherie Blair et le Premier ministre travailliste Tony Crédit : PA : Association de la presse