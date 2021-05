Le mariage de Bill Gates et Melinda sur les rochers depuis 2019 après avoir été lié au rapport Epstein

Bien que l’annonce du divorce du milliardaire Bill et Melinda Gates ait fait surface le 4 mai, le couple aurait rencontré des avocats depuis plus d’un an maintenant. Bien qu’il y ait eu des spéculations sur la séparation du couple milliardaire en raison de l’ex-petite amie de Bill, Anne, la raison réelle semble être différente, selon un rapport publié dans le journal Wall Street

Selon le rapport, Melinda consulte des avocats depuis 2019, en raison du lien de Bill avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. L’homme de 56 ans s’est entretenu avec des avocats de plusieurs cabinets deux ans avant d’annoncer au monde que leur mariage était «irrémédiablement rompu». Le malaise de Melinda à propos des liens de Bill avec Epstein a commencé dès 2013.

Plusieurs rapports plus anciens ont précédemment lié Bill à Epstein. Cependant, la porte-parole du cofondateur de Microsoft Corp. a déclaré que les réunions ne concernaient que des œuvres philanthropiques. Epstein était une financière américaine qui a été condamnée pour abus et agressions sexuels. Il a également été accusé de diriger un vaste réseau de filles mineures à des fins sexuelles. En août 2019, il est décédé en prison à l’âge de 66 ans, deux mois avant son procès pour des accusations fédérales liées au trafic sexuel.

Le 4 mai, Bill et sa femme ont confirmé qu’ils se séparaient après avoir investi 27 ans dans le mariage sur les réseaux sociaux. Citant l’espace et la vie privée de la famille comme raisons de la scission, la personne la plus riche du monde a déclaré auparavant qu’elle quittait le conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur la philanthropie. Le co-fondateur de Microsoft et son épouse ont assuré que, bien qu’ils ne soient plus ensemble en tant que couple, ils continueraient à travailler pour la plus grande fondation caritative au monde qu’ils ont récemment lancée.

Bill a rencontré Melinda alors qu’elle travaillait en tant que chef de produit en 1987 chez Microsoft. Les deux se sont mariés en 1994 à Hawaï. Pendant la pandémie, le couple a impliqué des équipes juridiques pour négocier le divorce et partager leur fortune de 145 milliards de dollars.

