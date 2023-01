Le mariage d’Athiya Shetty-KL Rahul n’aura «pas de politique téléphonique» pour les invités: rapport

Si l’on en croit les rapports, la fille de Sunil Shetty, Athiya Shetty, et le mariage intime du joueur de cricket KL Rahul auront lieu la semaine prochaine, et il y a certaines règles que les invités devront suivre lorsqu’ils assisteront au mariage.

Selon le rapport de TimesNow, les cérémonies de pré-mariage commenceront avec Mehandi, qui aura lieu demain, le 22 janvier. La cérémonie aura lieu dans la maison de Shetty à Mumbai. Le lendemain, les wow du mariage seront échangés au somptueux bungalow de Suniel à Khandala. Le rapport indique en outre que 100 invités des deux côtés assisteront au mariage et qu’il leur est demandé de ne partager aucune photo ou vidéo de la procession. Même leurs téléphones portables seront tenus à l’écart pendant le mariage. Après quelques semaines de mariage à Khandala, le couple organisera une grande réception de mariage pour leurs amis à Mumbai.

Plus tôt, le célèbre photographe des médias, Varinder Chawla, a capturé l’extérieur de l’immeuble de KL Rahul. Dans la vidéo partagée par le photographe, le bâtiment semblait orné d’une lumière colorée. Mais voici le vrai rebondissement, ce n’est pas lié au mariage du joueur de cricket. Des sources ont déclaré à DNA que les lumières pourraient être destinées au mariage d’un autre résident dans le bâtiment et pourraient ne pas être liées aux noces prévues de KL Rahul-Athiya.

Varinder a partagé la vidéo avec la légende : “Les préparatifs battent leur plein ! Visuels à l’extérieur du bâtiment du joueur de cricket indien KL Rahul avant son mariage avec Athiya Shetty.” Les familles d’Athiya Shetty et de KL Rahul sont restées silencieuses sur le mariage. Selon les derniers rapports, l’actrice et le joueur de cricket doivent échanger leurs vœux de mariage le 23 janvier. Athiya Shetty et KL Rahul se marieront dans le bungalow Khandala de Suniel Shetty en présence de membres de la famille et d’amis proches.

Selon le rapport de Hindustan Times, les amies les plus proches d’Athiya, telles que l’acteur Akanksha Ranjan, feront partie de l’affaire très soudée. Une source a également informé le portail que les amis d’Athiya, son frère, l’acteur Ahan Shetty et ses parents Suniel et Maya Shetty devraient se produire sur son sangeet.