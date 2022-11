Le mariage avec Sarah Hyland ne se sent pas différent (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Puits Adams38 ans, explique que le mariage n’a en fait pas changé ce qu’il ressent pour sa femme Sarah Hyland31. Interrogé par HollywoodLa Vie lors d’une récente interview, il a répondu qu’il était déjà “très à l’aise” avec le Famille moderne star quand ils se sont mariés en août. “Non, ce n’est pas vraiment différent et je ne sais pas si c’est la mauvaise réponse, mais je pense que cela signifie que nous sommes très à l’aise les uns avec les autres”, a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Mais vous savez, nous étions déjà censés nous marier deux fois au cours des trois dernières années, donc je pense que le mariage, pour nous, n’était vraiment qu’une célébration pour tout le monde, les faire tous venir célébrer notre amour était vraiment spécial .”

Maintenant qu’ils sont dans la routine d’être officiellement “M. et Mme. ” Wells a également révélé que lui et le Véronique Mars l’actrice attend avec impatience les vacances. “Ça va être amusant”, nous a dit Wells. “Sarah chante dans le Macy’s [Thanksgiving] Défilé de jour à New York. Elle a un nouveau spectacle appelé Pare-chocs à Berlin sortant sur Peacock, qui fait partie d’un Parfait chose. Alors elle et Adam Devinet Flulaet Jameela Jamil vont tous être sur un char en train de chanter. Donc, notre premier Thanksgiving en tant que couple marié, je vais la regarder sur le char, ce qui va être fou parce que nous nous réveillons toujours et le regardons. Encore mieux, a partagé Wells, il passera du temps avec sa nouvelle belle-famille. “Ses parents vivent là-bas, nous pouvons donc passer du temps avec eux”, a-t-il ajouté.

Quant à ce mariage, nous nous sommes demandé l’inévitable : est-ce que le célèbre Baccalauréat au paradis barman derrière le bar lors de sa somptueuse célébration de mariage dans un vignoble californien ? “Je me suis fait des boissons !” il rit. « Je me suis retrouvé derrière le bar parce que j’avais un accord avec White Claw et Heineken, donc j’ai dû y retourner et prendre des photos. Mais non, je ne préparais pas de boissons ou quoi que ce soit derrière le bar. En fait, je n’ai pas payé un verre depuis six ans, ce spectacle compris.

