Le mari tueur de la directrice, George Pattison, avait fait faillite et était “désespéré de faire quelque chose de mieux de ses jours”

LE mari d’un directeur d’école privé réputé qui aurait tué sa femme et sa fille avait une entreprise de vin en faillite.

Les flics pensent que George Pattison, 39 ans, a abattu la directrice Emma, ​​45 ans, et la petite Lettie tard samedi soir avant de se suicider dans un meurtre-suicide.

Emma, ​​George et Lettie Pattison ont été retrouvés morts sur le terrain de l’Epsom College, Surrey

Police à l’entrée de l’école d’élite

Maintenant, il a été révélé qu’il avait écrit qu’il était «désespéré de faire quelque chose de mieux de ses jours» avant que son entreprise d’importation ne fasse faillite.

George, un comptable agréé, a créé la société de conseil Tanglewood en 2016 – et a contracté un prêt de directeur de 14 000 £ en 2021, rapporte The Telegraph.

Alors qu’il présentait une entreprise d’importation de vin, il se décrivait comme “un comptable de carrière désespéré de faire quelque chose de mieux de ses journées”.

Il a dit qu’il avait travaillé “dans une variété d’industries, y compris la finance d’entreprise, la gestion des investissements et le conseil financier”.

Des sources affirment que George n’avait pas d’antécédents criminels et n’était pas sur le radar de la police de Surrey.

La seule fois où il a croisé la route de la force était lorsqu’il a accusé sa femme de l’avoir frappé en 2016.

Il l’aurait dénoncée pour l’avoir frappé lors d’un incident domestique.

Mais il a ensuite retiré ses allégations, affirmant que l’affaire était insignifiante, rapporte le Times.

George était également en contact avec des officiers quelques jours avant les meurtres, mais les flics ont déclaré qu’il s’agissait d’un changement d’adresse “de routine” sur son permis d’armes à feu.

On suppose que c’était parce qu’il avait officiellement emménagé dans la maison familiale du Collège d’Epsom.

En raison du court laps de temps entre la mise à jour de la licence et le possible meurtre-suicide, l’incident a été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey, enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré: “Il s’agit d’un incident incroyablement traumatisant et nous travaillons 24 heures sur 24 pour enquêter et comprendre les circonstances exactes qui ont conduit à ce point.

“Nous comprenons l’inquiétude et le mécontentement du public, et nous clarifierons ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, tout en respectant le droit à un certain niveau d’intimité pour les familles de ceux qui ont perdu la vie.

“Nous coopérons pleinement avec le FIPOL en ce qui concerne la saisine que nous avons faite, et nous attendons le résultat de son évaluation des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires.”