Le mari tueur de Caroline Crouch prétend qu’il « pleure la perte de ma femme » dans une offre écoeurante de sympathie en prison

Le mari tordu de CAROLINE Croupton a affirmé sans vergogne qu’il « pleurait » la perte de sa femme en prison.

Dans une tentative écoeurante de gagner la sympathie, Babis Anagnostopoulos, 33 ans, ne cesse de répéter qu’il a regretté d’avoir tué sa femme de 20 ans et souligne que sa petite fille est la seule qui compte.

🔵 Lisez notre blog en direct de Caroline Crouch pour les toutes dernières mises à jour…

Twisted Babis Anagnostopoulos a affirmé sans vergogne qu’il pleurait la perte de sa femme Crédit : pixel8000

Le joueur de 33 ans a déclaré qu’il regrettait ses actions Crédit : pixel8000

Le pilote qui a avoué avoir étranglé sa femme dans un accès de rage la semaine dernière, est actuellement dans l’enfer de la prison de Korydallos, où vivent des terroristes et des violeurs.

S’adressant à Star depuis l’intérieur de la prison, il a déclaré: » Je pleure la perte de ma femme depuis le premier instant et je le pleure encore aujourd’hui.

»Je pleure pour tout ce qui s’est passé.

»J’ai détruit ma famille et j’ai tout perdu. J’attends que l’affaire soit traitée pour le bien de ma fille.

»Tout ce que je veux vraiment, c’est le meilleur pour mon enfant.

»Je suis désolé et mes excuses sont sincères. »

L’homme de 33 ans est en prison pour le troisième jour et il a été décrit comme « calme » et « distant ».

Caroline, 20 ans, a été assassinée le 11 mai Crédit : pixel8000

Babis arrivant au tribunal hier Crédit : LNP

Aucun ami ou famille ne l’a encore contacté.

Ses commentaires interviennent après qu’il a tenté de blâmer Caroline et a affirmé qu’elle avait commencé à devenir agressive après la perte de leur premier bébé.

Il a expliqué comment Caroline, 20 ans, est allée voir un psychologue mais s’est ensuite arrêtée.

Ce sont alors ses « explosions » qu’elle a eues avec lui qui l’ont fait la tuer, a affirmé le mari déformé.

« Caroline est tombée enceinte quelques semaines après notre mariage », a-t-il déclaré à un juge d’un tribunal d’Athènes.

« Malheureusement, alors qu’elle était enceinte de trois mois, Caroline a fait une fausse couche, et depuis lors, son comportement a progressivement changé.

« Mais le catalyseur du changement de comportement de Caroline a été la fausse couche de sa première grossesse.

« À partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir des explosions et des explosions agressives envers moi. »

Babis a poursuivi en disant que ce qu’il avait fait était pour la sécurité de leur fille.

« Encore une fois, je m’excuse et je tiens à souligner que ma seule pensée et guide pour ce qui s’est passé ensuite était ma fille unique », a-t-il déclaré.

La police grecque a déclaré que Babis avait jeté son bébé à côté du corps de sa mère décédée

Des manifestants rassemblés devant le tribunal d’Athènes Crédit : AP

Pendant ce temps, Thanassis Katerinopoulos, un brigadier à la retraite qui dirige le syndicat de la police grecque, a révélé qu’un mystérieux voyage que l’un des couples a effectué avant le meurtre pourrait être pertinent pour l’affaire.

S’adressant à Ant1 aujourd’hui, il a déclaré qu’un témoin s’était manifesté et avait affirmé que Babis ou Caroline » s’étaient rendues en Crète pendant le verrouillage, aux côtés d’une troisième personne, pour voir une maison à louer « , rapporte Nea.

L’avocat de la famille de Caroline a révélé qu’une bataille était en cours pour la garde de Lydia, onzième mois.

S’adressant à « Bonjour Grèce », Thanasis Harmanis a déclaré que si un accord sur l’avenir de l’enfant n’était pas trouvé, Susan et David Crouch demanderaient aux tribunaux, et au procureur en charge de la division des mineurs, l’autorisation de s’occuper du petit fille.

« Nous pensons que l’environnement familial à Alonissos est tout à fait approprié au moins pour les premières années d’éducation de l’enfant », a-t-il déclaré à l’émission télévisée excluant que l’enfant soit envoyé dans un foyer d’accueil ou un orphelinat.

Prendre soin de Lydia serait une forme de consolation pour la famille, a-t-il déclaré.

« Je peux vous dire mot pour mot, ce que la mère m’a dit », a-t-il ajouté en faisant référence à Susan Crouch, la mère affolée de Caroline.

« Il m’a pris mon enfant, si je perds mon petit-fils, ce sera le dernier coup pour moi. »

Lydia, qui a été retrouvée par la police allongée à côté du corps sans vie de Caroline le matin où son père a étranglé sa mère, est actuellement prise en charge par les parents du tueur avoué à Athènes.

Mais Harmanis a réitéré que les deux grands-mères avaient de « bonnes relations ».

« Il y a une communication entre les deux familles. Si nous parvenons à une solution de compromis nous l’annoncerons au procureur, sinon, nous soumettrons notre demande de garde exclusive [to be given to Susan]. »

L’avocat a déclaré qu’il était reconnu qu’à un moment donné, Lydia commencerait à poser des questions.

« Les années passent. À un moment donné, elle voudra des réponses et bien sûr, nous aurons besoin de l’aide d’experts », a-t-il déclaré.

Soulignant son rôle de père de Lydia, il a également déclaré qu’il souhaitait s’occuper d’elle derrière les barreaux si, comme prévu, il était condamné.

« Sa seule préoccupation est la petite Lydia qu’il veut continuer à voir et à élever quand il sortira de prison », a déclaré l’avocat de Babis, Alexandros Papaioannou.

Mais les experts juridiques ont qualifié sa position de ruse – affirmant que le pilote veut exploiter sa position de père pour obtenir un congé parental et même raccourcir sa peine.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct disponible de 10h à midi. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Le mari de Caroline Crouch arrive au tribunal vêtu d’un gilet pare-balles après avoir avoué un meurtre alors que la foule criait des abus

Si Babis parvient à conserver une forme de garde parentale dans les prochains jours, comme le suggèrent ses avocats, il envisage peut-être une peine plus légère.

Lundi, les procureurs grecs ont déclaré que Babis avait placé leur bébé à côté du corps de Caroline après l’avoir assassinée dans le but de dissimuler le crime.

L’enquêteur grec Nikos Rigas a déclaré à la télévision d’État qu’Anagnostopoulos avait « essayé de créer une scène de crime… qui semblait convaincante ».

« Le chien a été tué et son bébé a été placé à côté du corps de la mère assassinée », a déclaré Rigas.

Le pilote d’hélicoptère a été arrêté par la police jeudi et a admis avoir tué Caroline dans un accès de rage.

Il a comparu devant le tribunal après avoir avoué l’avoir tuée.

Il n’a montré aucune émotion alors qu’il passait devant une foule criant « pourriture en prison » alors qu’il était menotté et portant un gilet pare-balles.

Un magistrat entend des détails sur ce qui s’est passé au petit matin fatidique où Caroline a été étouffée par son mari.

Il a été accusé du meurtre de Caroline et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’avoir étouffée après avoir précédemment désarmé la vidéosurveillance dans la maison.

Il s’est battu « bec et ongles » pour prouver que le crime n’était pas prémédité mais survenu dans un accès de rage.

S’il parvient d’une manière ou d’une autre à convaincre le tribunal, sa peine pourrait être réduite à un maximum de 15 ans.