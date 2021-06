Le mari «TUEUR» de Caroline Crouch aurait supplié les policiers de le laisser visiter sa tombe avant d’être rapidement transporté au siège de la police.

Quelques heures plus tard, Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a avoué avoir étouffé avec un oreiller sa femme de 20 ans après qu’elle ait « juré de partir avec leur bébé » et organisé un cambriolage afin de garder la garde de leur petite fille Lydia.

Babis Anagnostopoulos aurait supplié les flics de le laisser visiter la tombe de sa femme Crédit : Athéna

Il a comparu devant le tribunal pour faire face aux accusations de meurtre

L’homme de 33 ans était sur l’île grecque d’Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu.

Des policiers qui s’étaient rendus sur l’île en hélicoptère se sont approchés discrètement de lui et lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

L’ancienne employeur du pilote, Charikleia Theodorou, qui est à ses côtés depuis le décès de sa femme, a fait part à Proto Thema de sa réaction lorsqu’il a vu les flics approcher.

« Vous devez nous suivre, des preuves sérieuses sur l’affaire ont émergé », lui ont-ils dit tandis que Babis les suppliait de le laisser visiter la tombe de sa femme.

« Non, vous devez nous suivre maintenant, un homme a été arrêté à Eleftherios Venizelos qui correspond à la description du tueur de Caroline et nous devons nous y rendre pour l’identifier », a insisté la police.

Anagnostopoulos n’a pas résisté et les a suivis à Athènes.

Son ancien employé a déclaré que Babis était très émotif pendant le service.

« Il pleurait, il regardait la photo de Caroline et pleurait. Je ne sais pas s’il a pleuré pour de vrai ou par culpabilité.

« Son comportement était toujours calme et retenu.

« Nous ne pouvons pas accepter qu’il l’ait tuée – ni la famille de Caroline ne peut le croire. »

Après huit heures d’interrogatoire, l’homme de 33 ans a avoué avoir tué la mère et mis en scène la scène de crime élaborée ainsi qu’avoir dessiné le chien de la famille.

Babis a imputé le meurtre à un gang de criminels albanais et a fait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant plus d’un mois.

Le pilote a ensuite avoué le meurtre de sa femme Crédit : Tim Stewart

Le pilote a mis en scène la scène du crime et a même noyé le chien de la famille

L’homme de 33 ans avait initialement imputé la mort de sa femme à un gang qui avait fait irruption dans la maison du couple

Il jouait le rôle du veuf en deuil pendant des semaines

Il était entouré de flics armés

Selon les rapports, il a fini par s’effondrer en disant : « Cette nuit-là, nous nous disputions depuis le début.

« À un moment donné, elle a jeté l’enfant dans son berceau et elle m’a dit de me lever et de quitter la maison.

« Elle m’a poussé et m’a donné des coups de poing. Mon jugement est devenu flou, je l’ai étranglée puis j’ai organisé le vol. »

Plus tôt dans la journée, Anagnostopoulos est arrivé au tribunal avec un gilet pare-balles et a été inculpé d’homicide volontaire et de maltraitance animale.

Il a demandé une prolongation du délai qui a été acceptée et il devrait présenter sa défense mardi.

Les flics ont pu l’identifier comme le tueur présumé après avoir découvert des preuves numériques qui ont perturbé sa chronologie du vol présumé.

Il avait initialement affirmé que des voleurs avaient fait irruption chez lui, l’avaient ligoté et lui avaient bandé les yeux, avant de torturer et de tuer Caroline devant leur fille de 11 mois.

Une application sur son téléphone qui suit les étapes a aidé la police à découvrir que Babis était réellement actif pendant qu’il prétendait qu’il était attaché.

Pendant ce temps, la montre intelligente de Caroline montrait que son cœur avait cessé de battre des heures avant le vol.

Les détectives ont également révélé que la caméra de sécurité avait été falsifiée plus tôt que le pilote ne l’avait prétendu.

Les officiers ont déclaré que le couple s’était disputé avant le meurtre, car un échange de SMS montrait que l’un avait qualifié l’autre de « stupide ».

Le couple s’était disputé des heures avant le meurtre

Des amis ont déclaré que Caroline « ne pouvait pas avoir le temps qu’elle voulait avec ses amis et elle exprimait constamment ses plaintes au sujet de son comportement », a rapporté le site d’information grec Ethnos.

Caroline aurait envoyé un message à un ami dans la nuit du 11 mai, leur disant qu’elle quittait Babis.

Les données de son téléphone ont également montré que la jeune maman avait essayé de se réserver un hôtel la nuit de sa mort, ont déclaré des détectives.

Le mari de Caroline Crouch arrive au tribunal en gilet pare-balles entouré de flics armés pour faire face à une accusation de meurtre