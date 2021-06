Le mari tueur de CAROLINE Croupton a affirmé qu’il avait « paniqué » et avait prévu de cacher son corps avant de mettre en scène un faux vol qui a trompé la police grecque.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, a finalement avoué avoir étranglé sa femme à mort dans un accès de rage après qu’elle eut menacé de le quitter et d’emmener leur petite fille Lydia.

Babis Anagnostopoulos est emmené par des flics après avoir avoué la mort de Caroline Crédit : EPA

Caroline Crouch aurait à l’origine été tuée par des voleurs

Caroline avait déjà envisagé de quitter les Babis abusifs

Les médias grecs rapportent qu’Anagnostopoulos a déclaré avoir « paniqué » lorsqu’il a réalisé qu’il avait tué sa mère britannique Caroline, 20 ans, après l’avoir maintenue au lit alors que le couple se disputait tard dans la nuit.

Il allègue qu’il a envisagé de cacher son corps avant de décider d’organiser un vol avec violence pour tenter de tromper la police chez eux à Glyka Nera.

Le pilote d’hélicoptère affirme qu’il a décidé d’essayer de simuler la scène du meurtre car il était motivé par la pensée que leur fille grandissait sans parents.

« J’ai pensé à faire disparaître son corps, mais il m’était impossible de le faire. Rien qu’en la regardant, j’ai pleuré », a déclaré Anagnostopoulos, rapporte Protothema.

« La prochaine chose à laquelle j’ai pensé était de dire que quelqu’un d’autre l’avait fait. Je dirais à la police que des voleurs sont entrés dans la maison.

Il vient comme…

« J’étais en panique. Je ne savais pas quoi faire. »

Et il a même admis qu’il avait tué le chien du couple dans le but de rendre la scène plus convaincante car il pensait que « personne n’aurait pensé que je pouvais faire du mal au chien ».

Anagnostopoulos aurait déclaré qu’il avait suspendu le chien avec sa propre laisse aux rampes de l’escalier avant de placer Lydia à côté du corps de Caroline et de lui attacher ses propres pieds.

Il tente de rejeter la responsabilité sur Caroline pour sa mort, affirmant qu’elle était « agressive » et affirmant que « vous ne pouvez pas imaginer mon amour pour cette fille ».

Le journal déchirant de Caroline révèle cependant qu’elle envisageait de quitter son mari avant même de tomber enceinte – avec des entrées remontant à 2019 révélant des arguments et des abus physiques.

Bande de police devant leur maisonnette en Grèce Crédit : Rex

La police pénètre dans la propriété que Babis a saccagé pour tenter de tromper la police Crédit : Rex

Caroline aurait envoyé un message à un ami la nuit de sa mort, leur disant qu’elle quittait Babis.

Il a d’abord déclaré à la police qu’un gang de criminels albanais s’était introduit par effraction dans la maison du couple le 11 mai.

La police l’a décrit comme un « acteur de premier plan » alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Des flics se sont rendus sur l’île d’Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu et lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

Babis les aurait suppliés de lui permettre de visiter sa tombe avant d’être emmené à Athènes.

Après un interrogatoire de huit heures, il a admis avoir organisé le cambriolage pour « garder la garde de leur petite fille ».

Babis et Caroline étaient mariés depuis juillet 2019 Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

La police grecque a pu voir à travers ses mensonges après avoir examiné les appareils intelligents du couple.

Une application sur le téléphone du pilote conçue pour compter ses pas a révélé des mouvements répétés du grenier au sous-sol de la maison au moment où il a prétendu être attaché et avoir les yeux bandés.

De plus, la montre biométrique de Caroline a montré que le cœur avait cessé de battre des heures avant que Babis n’affirme qu’elle avait dû être assassinée.

Il est apparu que la brave Britannique a combattu son mari pendant dix minutes avant que son pouls ne s’arrête.

Sa chronologie des événements a été encore plus discréditée lorsque la police a découvert que la carte mémoire dans la caméra de sécurité de la maisonnette partagée par le couple avait été retirée à 1h20 du matin.

Il aurait dit aux flics que son « jugement est devenu flou » après avoir ramé avec Caroline dans les heures qui ont précédé sa mort.

« Je ne voulais pas aller en prison, car je voulais élever ma fille », aurait déclaré le pilote aux détectives.

Mais il semble qu’il ait calculé ses prochains mouvements après que la police a révélé que c’était Babis qui avait retiré la carte mémoire de la caméra de sécurité de la maisonnette que le couple partageait.

Dans les derniers instants enregistrés, on peut le voir assis sur le canapé, berçant sa fille de 11 mois Lydia, tout en tapant férocement sur son téléphone portable vers 12h30.

Il échangeait des messages de colère avec Caroline, qui était dans le grenier, l’une qualifiant l’autre de « stupide », ont révélé des agents.

Un peu moins d’une heure plus tard, à 1 h 20, Babis s’est approché de l’appareil d’enregistrement dans le salon et a retiré la carte mémoire, prouvant qu’elle n’avait pas été détruite par les voleurs présumés en entrant comme il l’avait précédemment affirmé.

La paire a continué à se disputer vicieusement sur le texte pendant encore deux heures et 40 minutes, a rapporté la publication.

Caroline et Babis ont eu une fille de 11 mois, Lydia Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance téléphonique en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

A 4h01, la montre biométrique de Caroline qu’elle portait au poignet a enregistré une intense stimulation du pouls.

C’est à ce moment-là que Babis a commencé à attaquer sa femme, devant leur petite fille, alors que Caroline se débattait contre l’homme de 13 ans son aîné.

Le courageux Britannique s’est ensuite battu contre lui pendant dix minutes supplémentaires, jusqu’à ce que sa montre enregistre que son cœur s’était arrêté de battre à 4h11 du matin.

Babis a ensuite placé leur fille de manière écoeurante à côté de sa défunte mère dans le but de créer une scène de crime plus convaincante, a déclaré la police.

Caroline est décédée quelques heures avant que Babis n’ait suggéré qu’elle avait dû être assassinée, lui laissant le temps de mettre en scène le vol en jetant des vêtements et en saccageant la maison.

Les données de son téléphone ont également montré que la jeune maman avait essayé de se réserver un hôtel avec sa fille, ont déclaré des détectives.

Une autre preuve importante qui a perturbé sa chronologie du vol présumé bâclé comprend une application sur le téléphone de Babis qui mesurait ses pas, qui montrait des mouvements répétés au moment où il prétendait être lié par les raiders.

La fillette de 11 mois serait actuellement hébergée chez le père architecte et la mère enseignante d’Anagnostopoulos – mais les procureurs chercheraient à lui trouver un nouveau foyer.