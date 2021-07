Les flics GRECS craignent que le mari tueur de Caroline Crouch n’utilise son hélicoptère pour faire passer de la drogue pour les cartels et a voulu la faire taire quand elle l’a découvert.

Une enquête a déjà été lancée sur les finances de Babis Anagnostopoulos, car son style de vie somptueux a suscité des soupçons quant à une éventuelle implication dans la drogue.

Les flics craignent que Babis soit impliqué dans le trafic de drogue[/caption]

Les policiers pensent que Caroline avait découvert les activités de son mari et désapprouvait[/caption]

Le couple avait récemment passé des vacances somptueuses à Dubaï et avait également dépensé 47 000 £ sur un terrain et conçu une maison de rêve de 140 000 £.

Et maintenant, les policiers, auparavant chargés de l’enquête, pensent que Crouch, 20 ans, a peut-être découvert les activités de son mari et les a désapprouvées.

Une source a révélé que le pilote était devenu de plus en plus contrôlant avec sa femme et avait même placé une application de traçage sur son téléphone.

La source a ajouté qu’il l’escortait également à des séances de thérapie parce qu’il aurait craint qu’elle s’exprime.

« La façon dont elle a été assassinée suggère qu’elle était physiquement et symboliquement enfermée. »

Il a été rapporté que la jeune maman était tellement terrifiée par son mari qu’elle vérifiait toujours que la porte était fermée pendant ses séances de thérapie, craignant que Babis ne puisse l’entendre.

Une source a révélé que Babis avait même placé une application de traçage sur le téléphone de sa femme[/caption]

La source a ajouté qu’il escortait Caroline aux séances de thérapie[/caption]

La source a dit qu’il voulait la faire taire[/caption]

Pendant ce temps, le père de Caroline, David Crouch, a déclaré au Sun que sa fille avait un fort « sens du bien et du mal » et aurait menacé de quitter son mari si elle avait découvert qu’il était impliqué.

Il a ajouté qu’il pensait qu’il y avait « des fondements » aux rumeurs dans la presse grecque selon lesquelles le pilote tueur était également lié au trafic de drogue.

La semaine dernière, une journaliste spécialisée dans le crime, Angeliki Nikolouli, a laissé entendre que Caroline avait peut-être vu quelque chose qui l’avait choquée.

On pense que la jeune Britannique utilisait son journal codé pour enregistrer le comportement abusif de son mari.

Mais son mari, qui se trouve actuellement dans l’aile « VIP » de la prison de Korydallos, a insisté sur le fait que sa femme ne tenait pas de journal.

L’homme de 33 ans a avoué avoir étranglé sa femme le mois dernier, lors d’une violente dispute, après qu’elle eut juré de le quitter.

Il s’est depuis excusé pour son crime et a admis qu’il « avait perdu son sang-froid ».

Cependant, les flics grecs ont laissé entendre publiquement qu’ils pensaient que le motif du pilote était différent.





« Je ne suis pas persuadé qu’il s’agisse d’un crime commis dans un accès de rage, d’un crime passionnel », a déclaré Thanassis Katineropoulos qui dirige le syndicat des policiers grecs.

« Je crois que c’était prémédité », a-t-il déclaré à Open TV.

« J’espère que le juge d’instruction ira jusqu’au bout pour que la vérité soit apprise et que justice soit rendue. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid offre un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par email helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.