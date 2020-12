Le mari au cœur brisé de Barbara Windsor a appelé Boris Johnson à tenir sa promesse d’améliorer les soins de la démence après la mort de la star des suites de la maladie d’Alzheimer.

Scott Mitchell, 57 ans, a exhorté le gouvernement «à être fidèle à ses promesses antérieures et à investir davantage» dans les soins.

Le Premier ministre a rencontré Dame Barbara à Downing Street en 2019 pour parler des soins de la démence alors qu’elle luttait contre sa propre maladie d’Alzheimer.

Après la mort de la star jeudi, à 83 ans, M. Johnson a déclaré: «Elle a fait partie de toutes nos vies, de ma vie.

«Et elle faisait partie de ces personnes qui vous ont juste remonté le moral, et ont remonté le moral de tout le monde parce qu’elle avait une sorte de méchanceté irrépressible qui était totalement innocente.









«Et chaque fois qu’elle entrait dans une pièce, et qu’elle faisait beaucoup de bon travail pour la charité et s’occupait de personnes seules et vulnérables, elle illuminait les visages des gens.

Lorsque le mari de Barbara, Scott, a annoncé la mort de sa femme, il avait exhorté le gouvernement à «tenir ses promesses précédentes» et à investir davantage dans la recherche et les soins sur la démence.

Le porte-parole du Premier ministre a répondu: «Nous voulons faire de ce pays le meilleur pays au monde pour vivre avec la démence et nous nous sommes engagés à augmenter considérablement le financement de la recherche.»

Dans son premier discours en tant que Premier ministre en 2019, M. Johnson a affirmé qu’il avait un plan prêt à «réparer» les soins sociaux.















Mais la ministre des Shadow Care, Liz Kendall, a déclaré: «Il est absolument essentiel que les personnes atteintes de démence puissent accéder aux soins dont elles ont besoin. Pourtant, le gouvernement n’a pas réussi à élaborer un plan pour soutenir les personnes atteintes de démence.

Les hommages ont afflué de la télévision, de la politique du showbiz, de la royauté et des organismes de bienfaisance sur la démence pour Barbara, qui était surtout connue pour les films Carry On et son rôle en tant que propriétaire de la reine Vic Peggy Mitchell dans EastEnders.

Le juge et humoriste de Britain’s Got Talent, David Walliams, a déclaré: «Au revoir, Dame Bab. Tu étais mon premier amour quand j’étais enfant dans les films Carry On et je t’aimerai pour toujours.

« Travailler avec vous, passer du temps avec vous et être votre ami a été l’une des plus grandes sensations de ma vie. La reine officieuse d’Angleterre, une icône chérie par la nation. »









Le fil Twitter Clarence House du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a partagé une image de l’actrice peu de temps après qu’elle a été créée une dame au palais de Buckingham et a déclaré: «Dame Barbara Windsor – une grande actrice britannique et infatigable militante caritative qui nous manquera beaucoup. «

L’animateur du GMB, Piers Morgan, a tweeté: «Barbara Windsor était la personne la plus drôle, la plus chaleureuse, la plus méchante, la plus gentille et la plus généreuse.

«Elle était aussi une actrice fabuleuse avec le rire le plus contagieux du monde. Je l’aimais absolument. RIP, Babs, et merci pour tous ces rires.

La star de Bake Off, Matt Lucas, a déclaré: «Ce n’est pas exagéré de dire que je pense que tout le pays est en deuil aujourd’hui.

















«Elle nous a ravis sur scène et a brillé à l’écran dans une longue et illustre carrière.

«Elle a également travaillé sans relâche pour la charité, et a continué à le faire, même lorsque sa propre santé lui faisait défaut.

L’animateur de télévision Jonathan Ross se souvenait de Barbara comme «chaleureuse, drôle et gentille». Phillip Schofield a déclaré: « Showbiz a perdu beaucoup d’éclat aujourd’hui. »

Amanda Holden a écrit sur Instagram: «J’ai été ravie de rencontrer Barbara à plusieurs reprises. C’était une joie absolue.









Dame Joan Collins a écrit: «Le show business a perdu une légende. Barbara Windsor: Vous nous manquerez. »

Sir Elton John a écrit: « Le monde a perdu le plus grand rayon de lumière. »

Jaime Winstone, qui a joué Dame Barbara en 2017, le biopic de la BBC Babs, a rendu hommage à «l’une des femmes les plus généreuses, belles et enjouées que j’aie jamais rencontrées».

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré: «Sa mort est une énorme perte. Son jeu d’acteur a fait sourire les gens à travers la Grande-Bretagne.









L’ancien Premier ministre David Cameron, qui est président d’Alzheimer’s Research UK, a tweeté: «Tellement triste que Barbara Windsor nous ait quittés.

«Elle était vraiment un trésor national qui a travaillé sans relâche pour faire campagne pour des œuvres caritatives, y compris @AlzResearchUK.»

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré qu’en tant que député d’Elstree dans le nord de Londres, où EastEnders est filmé, il était «député d’Albert Square».

Il a dit que Barbara, comme Peggy Mitchell dans le feuilleton, était «la plus grande logeuse qu’Albert Square ait jamais eue».









Le maire de Londres, Sadiq Khan, a tweeté qu’il avait travaillé avec Dame Barbara lorsqu’elle était ambassadrice de Team London.

Il a déclaré: «Elle était une force brillante – une londonienne féroce, pleine d’humour, passionnée par la lutte pour les plus vulnérables. Elle va beaucoup nous manquer. »

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré: «J’espère que le premier ministre écoute les appels de la famille de Barbara pour investir davantage dans les soins de la démence.









Kate Lee, directrice générale de l’Alzheimers ‘Society, a déclaré: «Scott et Barbara étaient des supporters incroyables.

«Ce qu’ils ont réalisé ces deux dernières années pour la démence est vraiment impressionnant.»

* On se souviendra de Barbara dans une émission spéciale de huit pages dans Saturday’s Mirror et dans une spéciale de 16 pages dans Sunday Mirror et Sunday People.