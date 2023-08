Le mari séparé de Rakhi Sawant, Adil Khan Durrani, affirme que la star de Bigg Boss l’a piégé

Rakhi Sawant fait l’actualité depuis longtemps. Sa vie personnelle a fait parler de lui en ville. Elle a eu des relations ratées et a dû traverser beaucoup de choses récemment. Après Bigg Boss 15, elle et Ritesh Singh ont rompu. Ils ont eu une séparation laide car il a été révélé que Ritesh était déjà marié et que son mariage avec Rakhi était invalide. Plus tard, Rakhi s’est marié avec Adil Khan Durrani.

Elle a gardé cette relation secrète et a révélé plus tard qu’elle s’était mariée avec lui et s’était même convertie à l’islam. Cependant, plus tard, Adil n’était pas prêt à accepter leur mariage et ils ont rompu. C’était une séparation laide et Adil a été arrêté alors que Rakhi a déposé une plainte contre lui.

Rakhi avait allégué qu’Adil avait une autre femme dans sa vie. Plus tard, elle l’a accusé d’agression, d’avoir volé de l’argent et des bijoux dans son appartement à son insu. Maintenant, Adil a été repéré par les paparazzi et leur a parlé de Rakhi Sawant.

Adil parle de Rakhi

Il leur a parlé et a partagé: « Mere side ki bonne histoire bolunga. Usne jaise mujhe frame kiya Rakhi ne kiya tha aur uske bohut se kon log the. Bataunga na… aaj kal mein toh conférence karunga… crore mujhe dena hei ya mujhe crore aa rahe hein (je partagerai ma propre histoire. Comment Rakhi et certaines de ses personnes connues m’ont piégé. Je dirai tout… Je ferai une conférence de presse dans quelques jours… comment je dois payer les crores ou je les recevrai). »

On lui a également demandé s’il rencontrerait à nouveau Rakhi. Il a dit qu’il ne dirait rien ici et qu’il parlerait aux médias. Il veut bientôt partager sa version de l’histoire. Rakhi et Adil se sont mariés en juillet de l’année dernière.