Le mari s’énerve à cause du regard de sa femme lors d’un dîner avec son patron

« Votre mari devait être au courant du style de vie de son patron, notamment de sa femme beaucoup plus jeune. Où sont vos diamants ? On dirait qu’il ne vous en a jamais acheté… et peut-être devrait-il être reconnaissant que vous ne dépensiez pas tout son argent dans des robes de créateurs que vous pourriez porter une fois. Il vous a complètement déçue sur ce point, car il aurait pu vous dire à quoi vous attendre, et malgré tout, vous êtes superbe ! Et cela n’a rien à voir avec la tenue. Cela a à voir avec le fait que votre mari ne vous respecte PAS en tant qu’épouse. Il devrait avoir honte de lui-même, mais s’il a agi comme vous le dites, je doute qu’il en ait. C’est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire ou dire maintenant, mais quoi que vous fassiez, faites du respect et de l’amour de vous-même votre priorité absolue. »

—Champs proches et lointains, Quora