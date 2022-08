Le mari qui a survécu à la fusillade de Calgary qui a tué sa femme était en liberté sous caution pour des infractions liées au crime organisé

Un homme de Calgary qui reste à l’hôpital après avoir été abattu aux côtés de sa femme qui a été mortellement blessée, était en liberté sous caution en attendant son procès pour crime organisé aux côtés de son frère et de sa sœur, selon les dossiers judiciaires obtenus par CBC News.

Nakita Baron, 31 ans, et son mari, Talal Fouani, 46 ans, ont été abattus dans leur Bentley alors qu’elle sortait de leur allée. Le véhicule s’est retrouvé dans l’allée d’un voisin en face de la maison des victimes dans la communauté sud-ouest d’Evergreen.

Baron a été déclaré mort sur les lieux tandis que Fouani a été transporté à l’hôpital dans un état mettant sa vie en danger.

Il est actuellement considéré comme “stable” mais est sous ventilateur, selon la police de Calgary.

La police enquête sur une fusillade dans la communauté sud-ouest d’Evergreen jeudi qui a fait une femme morte et un homme avec des blessures potentiellement mortelles. (Lucie Edwardson/CBC)

Alors que la police s’efforce d’identifier le suspect, CBC News a appris que des agents poursuivaient des voies d’enquête, notamment sur les relations de Fouani avec la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC), son passé criminel et ses accusations actuelles devant les tribunaux.

CBC News a demandé une interview ou une déclaration aux Fouani, mais l’avocat Yoav Niv a refusé au nom de la famille.

Au lieu de cela, il a publié une brève déclaration selon laquelle ses clients – Niv représente deux des trois frères et sœurs faisant face à des accusations criminelles – “sont présumés innocents et ont plaidé non coupables des accusations”.

Selon des sites Web liés aux frères Fouani, Talal est impliqué dans Fouani Investments, une société privée de financement, de conseil et de gestion, ainsi que dans une autre société qui décrit son travail de capital-risqueur et d’investisseur.

Accusé d’avoir blanchi l’argent de la drogue

En juin, Fouani et deux frères et sœurs ont été arrêtés pour des accusations liées au blanchiment d’argent.

Fouani fait face à des accusations de participation aux activités d’une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de possession de biens volés de plus de 5 000 $ pour des infractions qui auraient eu lieu entre juillet 2020 et décembre 2021.

Les trois frères et sœurs ont été libérés sous caution avec un certain nombre de conditions attachées à leur liberté.

Selon le libellé de l’accusation tel qu’il apparaît sur les documents judiciaires, Fouani est accusé de blanchiment d’argent obtenu grâce au trafic de drogue à Calgary et à Halifax.

Sur les 23 personnes avec lesquelles Fouani est interdit d’avoir des contacts, 10 sont des hommes et des femmes qui ont fait face à des accusations de trafic de drogue au cours des dernières années à la suite d’arrestations de cocaïne en Alberta, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse.

L’une de ces personnes est Ricco King, qui a fait face à plusieurs séries d’accusations, dont une arrestation en lien avec un réseau international de trafic de cocaïne en 2016.

Talal Fouani, à gauche, est hospitalisé après une fusillade qui a coûté la vie à sa femme, Nakita. (Instagram/Nakita Baron)

King et trois autres personnes, dont son père William King, ont été accusés de complot en vue d’importer de la cocaïne et de possession à des fins de trafic. Deux des hommes arrêtés dans le cadre de la même enquête sur le crime organisé ont été accusés de meurtre au premier degré, accusés d’avoir abattu des trafiquants de drogue présumés.

Mais en 2019, les quatre hommes ont vu leurs accusations suspendues après qu’un juge a jugé qu’il avait fallu trop de temps pour que l’affaire soit jugée.

Outre l’ordre de non-contact, Fouani s’est également vu interdire de posséder de la drogue, des armes et il a dû rendre son passeport.

Le procès devrait avoir lieu en septembre 2023.

Entre 1996 et 2007, Fouani a été reconnu coupable d’agression armée, de menaces et de vol de plus de 5 000 $.

Fouani témoigne contre un ancien ami

Plus récemment, il a été lié à une arnaque “pump and dump” qui consiste à gonfler artificiellement un stock afin de vendre le stock acheté à bas prix à un prix plus élevé.

En 2020, Fouani a témoigné contre son ancien ami et associé commercial Cem (Jim) Can lors d’une audience de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC).

Lors de cette audience, Fouani a donné ce que la commission a décrit comme un regard “dans les coulisses” de BluForest qui avait promis d’être un acteur majeur dans la vente de compensations de carbone par le reboisement en Équateur, où il prétendait diriger de grands projets d’atténuation du changement climatique. .

Bien que Fouani “ait accompagné Can à diverses réunions liées à Bluforest au Belize et au Panama”, l’ASC a écrit dans sa décision de 2020 qu’il “a également cherché à minimiser son implication”.

En août 2020, l’ASC a statué que Can et son partenaire commercial, Charles Miller, avaient enfreint la loi albertaine sur les valeurs mobilières et prononcé des sanctions contre les deux hommes, les interdisant définitivement de négocier des valeurs mobilières en Alberta et infligeant des amendes de 2,3 millions de dollars à Can et de 350 000 $ à Miller.

Can a été arrêté en 2003, avec deux associés des Hells Angels, accusés d’extorsion et d’enlèvement liés à une transaction boursière qui a mal tourné. Les accusations ont ensuite été abandonnées en raison de préoccupations concernant la fiabilité de la victime présumée.

La police de Calgary a partagé cette image qu’ils ont recueillie à partir d’images de vidéosurveillance d’un homme qu’ils disent être un suspect dans une fusillade jeudi à Evergreen. (Soumis par le service de police de Calgary)

Le service de police de Calgary a déclaré que la fusillade de la semaine dernière ne semble pas être aléatoire.

Le CPS a publié des photos d’un suspect âgé de 25 à 35 ans, capturé par des caméras de sécurité à proximité, qui aurait tiré sur le couple avant de décoller dans un SUV Mitsubishi Eclipse.

À l’époque, il portait un casque, une cagoule noire ainsi qu’une chemise réfléchissante orange et jaune. Il avait aussi un petit chien blanc avec lui.

En mai, Baron a publié une lettre d’acceptation de l’Université de Calgary, décrivant ses objectifs de devenir médecin.