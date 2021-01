Un homme qui a assassiné sa femme et un retraité au cours d’un «épisode psychotique» a été emprisonné à vie.

Daniel Appleton, 38 ans, a été condamné à une peine minimale de 26 ans et demi pour avoir matraqué les deux femmes à mort quelques jours avant Noël 2019.

La perte de la bien-aimée institutrice Amy Appleton, 32 ans, et de la courageuse passante Sandra Seagrave, 76 ans, qui s’est précipitée à son aide, a choqué le petit village de Crawley Down, dans le West Sussex.

Appleton a comparu lundi devant la Crown Court de Lewes après avoir été reconnu coupable à la suite d’un procès en décembre.

Linda Remon, la mère d’Amy Appleton, a fait face au meurtrier de sa fille au tribunal alors qu’elle décrivait «la détresse et le désespoir incontrôlables» que sa famille a connus.

Elle a déclaré: «Un moment, nous attendions avec impatience un Noël et un nouvel an spéciaux et le lendemain, notre monde s’est écroulé autour de nous.

«Nos vies ont été bouleversées de la manière la plus terrible possible.

« Non seulement cette famille et ces amis ont dévasté, mais la vie de 30 enfants qu’elle enseignait à l’époque. »

Condamnant Appleton, le juge Nicholas Hilliard QC lui a dit que ce n’était «pas un cas de folie».

Il a ajouté: «Je vous condamne au motif que vous avez pris une nouvelle substance psychoactive et que sous l’influence de celle-ci, vous avez commis ces meurtres.

« Quiconque prend de nouvelles substances psychoactives, qui sont des drogues de classe A, interfère avec ses propres processus mentaux et est responsable des conséquences. »

Les 365 jours passés par Appleton en détention provisoire seront déduits de la peine d’emprisonnement minimale, a déclaré le juge.