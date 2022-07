Le mari monstre “décapite sa femme et parcourt sept miles avec sa tête coupée jusqu’au poste de police”

Un mari MONSTER a été accusé d’avoir décapité sa femme et d’avoir parcouru sept miles avec sa tête coupée jusqu’au poste de police.

Le dérangé Nakaphodi Majhi est accusé d’avoir tué sa femme depuis 25 ans après l’avoir soupçonnée d’avoir une liaison.

Nakaphodi Majhi, 55 ans, a été accusé d’avoir décapité sa femme et d’avoir emmené sa tête coupée au poste de police le plus proche Crédit : Jam Press

Les badauds affirment avoir vu Majhi porter un sac contenant la tête de sa femme Crédit : Jam Press

Les flics du district de Majhi à Dhankanal en Inde ont attrapé le meurtrier présumé de sang-froid marchant avec la tête coupée de son épouse vers le poste de police local.

Ils ont dit que Majhi soupçonnait sa femme Sachala d’être infidèle et avait délibérément ramé avec elle.

Vers 3h30 du matin le 15 juillet, la femme de 55 ans aurait eu une vive dispute avec Sachala et aurait brandi un katuri – une arme tranchante – et lui aurait tranché la gorge, selon le Times of India.

Il a ensuite procédé à sa décapitation et a marché sept miles vers le poste de police de Gondia pour se rendre, ont déclaré les flics.

Des passants ont surpris Majhi traversant un village voisin avec la tête de sa femme et ont informé la police.

La police a maintenant lancé une enquête.

Selon la police, Sachala laisse derrière lui deux fils, qui ne vivent plus à la maison.

Cela survient alors qu’un nouveau documentaire de Netflix révèle les tueurs les plus dangereux de l’Inde qui ont décapité et démembré ses victimes.

Certains téléspectateurs ont dû “s’éteindre” après avoir vu du gore dans le véritable documentaire sur le crime Le boucher de Delhi.

Le tueur – nommé plus tard Chandrakant Jha – a laissé des notes effrayantes se moquant des enquêteurs aux côtés de ses victimes.

On pense qu’il a tué sept victimes entre 1998 et 2007 dans l’ouest de Delhi et a choisi ses victimes après s’être brouillé avec elles à cause de petites disputes et de mensonges.

En février 2013, Jha a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre et a été condamné à deux peines de mort et à la réclusion à perpétuité jusqu’à la mort.