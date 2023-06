Le mari meurtrier de Caroline Crouch passera le reste de sa vie en prison après avoir abandonné l’appel alors que son père le qualifie de « b ****** »

LE pilote grec tordu qui a tué sa femme britannique Caroline Crouch est sur le point de passer le reste de sa vie en prison après avoir abandonné son appel pour annuler sa peine à perpétuité.

Babis Anagnostopoulos, 35 ans, qui a assassiné Caroline, 20 ans, à Glyka Nera, en Grèce, a déclaré qu’il mettait un terme à la procédure d’appel en invoquant « des raisons extrêmement graves ».

Babis Anagnostopoulos passera le reste de sa vie derrière les barreaux Crédit : AP

Il a tué Caroline, 20 ans, chez eux à Glyka Nera, en Grèce

Le pilote tordu a placé sa fille Lydia à côté du corps de sa mère Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

Cela signifie qu’il devra purger l’intégralité de sa peine dans la prison de haute sécurité de Malandrinos, dans le centre de la Grèce, où il est enfermé depuis un an.

Son avocat Alexandros Papaioannidis a déclaré: « Mon client a décidé pour des raisons extrêmement importantes, qui ne sont pas annonçables, de renoncer à tous les moyens légaux, en particulier l’appel qu’il a déposé contre la décision du tribunal mixte d’Athènes. »

L’avocat a ajouté qu’il procéderait à « toutes les procédures [required before] les appels rechercher à Athènes … pour que le procès au niveau secondaire ne se poursuive pas.

Anagnostopoulos purgera au moins 20 ans selon le grec loibien que dans son cas, il sera complété par 12 années supplémentaires pour avoir cruellement tué le chien de compagnie de Caroline, Roxy, et délibérément perverti le cours de la justice.

Lorsque l’homme de 35 ans sera finalement autorisé à signifier une demande de libération, il sera dans la fin de la soixantaine, sans aucune garantie que le plaidoyer sera satisfait.

L’aviateur formé au Royaume-Uni a fait cette annonce choc par l’intermédiaire de son avocat une semaine avant que le procès en appel, qui a débuté le 28 mars, ne se poursuive dans la capitale grecque.

Papaioannidis a déclaré que le pilote était dans « un très mauvais état psychologique », ce qui l’empêcherait également cette année de passer des examens dans l’espoir d’entrer dans loi école.

Le père de Caroline, né à Liverpool, David, a remis en question l’intégrité de la décision du pilote et l’a qualifié de « tueur, de menteur et de voleur ».

Il a déclaré à The Sun Online: « J’hésite à prendre cette annonce au pied de la lettre, sachant à quel point Anagnostopoulos est un b ****** fourbe.

« Comme je l’ai dit un jour à sa mère, il n’est pas seulement un tueur et un menteur mais aussi un voleur, volant les 70 000 € que Susan et moi avons envoyés à Caroline pour acheter un terrain sur lequel construire une maison.

« Je n’arrive pas à croire qu’il soit prêt à abandonner son appel et à retourner calmement en prison pour purger sa peine à perpétuité plus onze ans et demi, ce n’est pas ce genre de personne.

« Je me demande si sa décision est en quelque sorte liée au gang avec lequel il était impliqué ; le gang pour lequel il fournirait un service d’hélicoptère dont il m’a parlé.

« C’est le gang dont il a parlé à Caroline et qui a précipité sa mort.

« Il m’en a parlé dans une lettre écrite pendant sa détention provisoire ; une lettre qui m’a été remise en main propre par son père qui nie maintenant l’existence d’une telle lettre. »

La décision du pilote d’abandonner l’appel a été décrite comme « profondément narcissique et manipulatrice » par un psychiatre expert tandis que d’autres avocats ont qualifié cette décision de « suicidaire et très inhabituelle ».

Un avocat ayant des années d’expérience dans le système judiciaire grec a déclaré : « Je suis choqué que son avocat l’ait autorisé.

« Quand il finira par sortir, ce sera un vieux homme … on ne peut s’empêcher de penser qu’il a fait cela pour des raisons de relations publiques, croyant qu’il peut en quelque sorte bien paraître dans la société grecque s’il joue le martyr.

Cela survient un peu plus de deux ans après qu’Anagnostopoulos ait tué Caroline le 11 mai 2021, alors qu’elle dormait dans ce qu’un coroner décrirait comme « une mort atroce et prolongée ».

Dans un geste particulièrement tordu, Anagnostopoulos a placé leur fille alors âgée de 11 mois, Lydia, suivant au corps sans vie de sa mère.

Ses parents, qui avaient dit qu’ils se présenteraient comme témoins à décharge pour leur fils, devaient témoigner plus tard ce mois-ci dans l’espoir que leur témoignage puisse aider à réduire sa peine.

Le pilote a rencontré Crouch, qui avait 13 ans de moins, sur l’île grecque d’Alonnisos où l’étudiant est enterré.