Le mari meurtrier de Caroline Crouch est accusé de « jouer la comédie »

Un avocat représentant la famille d’une femme britannique assassinée a accusé son mari tueur de « jouer » après avoir de nouveau reporté son appel.

Caroline Crouch, 20 ans, a été tuée par son mari pilote d’hélicoptère Charalambos Babis Anagnostopoulos, 35 ans, devant leur fille Lydia, alors âgée de neuf mois, à leur domicile il y a deux ans.

En mai dernier, il a été reconnu coupable du meurtre brutal et condamné à 27 ans, mais il a fait appel en invoquant des circonstances atténuantes en ce sens qu’il n’a réagi comme il l’a fait que par peur pour Lydia car il pensait que Caroline la blesserait.

Cependant, son appel stop start, qui a débuté en février, a avancé à un rythme d’escargot ridicule avec des dates constamment reportées en raison de l’indisponibilité de l’avocat d’Anagnostopoulos ou de Babis affirmant qu’il était « malade ».

Mardi, l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes a été ajournée quelques minutes après son ouverture après que l’équipe juridique du tueur tordu ait utilisé d’autres tactiques de retardement, ce qui a rendu furieux l’avocat de la famille Crouch, Thanassis Harmarnis.

Le pilote d’hélicoptère grec Babis Anagnostopoulos quitte la cour d’appel d’Athènes escorté par un policier armé le 8 mai 2023

Anagnostopoulos a déclaré aujourd’hui au tribunal qu’il regrettait ce qu’il avait fait. Photographié à Athènes, le 8 mai

Il a déclaré à MailOnline: « Ce que nous voyons dans cette affaire est quelque chose d’inédit nulle part ailleurs en Europe et cela met à l’épreuve ma patience et celle du tribunal. »

«Toutes les quelques semaines, je voyage trois heures dans une seule direction pour que l’affaire soit ajournée après le début, puis je dois faire trois heures de retour.

» Babis est peut-être en train d’étudier pour ses examens de droit en prison afin d’obtenir un diplôme en droit, mais à mon avis, il devrait postuler pour une école de théâtre. C’est une blague. C’est du jeu d’acteur.

« Je dois me demander si cette affaire finira jamais et pourquoi ces tactiques dilatoires. Je pense que nous avons siégé pendant peut-être quatre heures au total depuis que nous avons commencé tout cela en février.

Le père de Caroline, ingénieur à la retraite, David, a également fustigé le retard et a déclaré à MailOnline: « C’est devenu une farce. »

« Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi le système judiciaire grec permet tout ce foutage, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement leur dire de présenter leur cas et s’ils ne le font pas, pas de chance. »

Lors de la dernière session, l’avocat d’Anagnostopoulos, Alexandros Papaioannides, a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’y assister et il est alors apparu que son remplaçant n’était pas qualifié pour représenter l’accusé qui n’était pas non plus présent au tribunal.

Le président du tribunal a accepté à contrecœur un ajournement jusqu’à jeudi, mais a souligné qu’il devait continuer et a programmé de nouvelles audiences pour le mois prochain afin que l’affaire puisse être terminée.

Anagnostopoulos a été détenu par la police après avoir tissé un réseau de mensonges affirmant que des cambrioleurs avaient tué Caroline après avoir pénétré par effraction dans leur appartement haut de gamme dans une banlieue de la capitale grecque Athènes.

Il a même tué impitoyablement le chien du couple, Roxy, pour rendre l’histoire plus réaliste avant d’étouffer Caroline dans son sommeil, puis de s’attacher.

Les détectives ont résolu l’affaire après avoir remarqué que les données sur les applications de fitness sur la montre intelligente de Caroline ne correspondaient pas à son histoire et il a été détenu après avoir pleuré des larmes de crocodile lors des funérailles de sa femme sur l’île d’Alonissos.

Charalambos (Babis) Anagnostopoulos (R) épouse Caroline Crouch (L) et leur petite fille

Anagnostopoulos a été reconnu coupable du meurtre prémédité de sa femme et condamné à 27 ans et demi de prison en 2022 pour le crime.

Cela comprenait une peine de prison de 11 ans et six mois pour le meurtre de Roxy, ainsi qu’une amende de 21 000 euros (18 316 £).

Pour le meurtre de sa femme, il a été condamné à perpétuité.

Une fois la condamnation prononcée, son avocat a déclaré que le résultat était « attendu ».

Mais Agnostopoulos a cherché à réduire la peine au motif que, selon lui, le meurtre n’était pas prémédité.

En février, la famille de Crouch s’est prononcée contre l’appel.

Son père a déclaré: « Il est absolument méprisable que l’assassin de ma fille tente de faire réduire sa peine de prison en raison de sa » bonne conduite « .

« Le crime commis par le meurtrier, celui du fémicide, est un crime odieux qui mérite une peine particulièrement sévère.

« À mon avis, les hommes qui tuent leurs femmes, pour quelque raison que ce soit, sont les plus bas parmi les plus bas, se classant aux côtés des pédophiles. »

Agnostopoulos a appelé ses parents et quatre autres témoins à prendre sa défense lors d’un appel début mai.

Avant une audience le 8 mai, l’avocat de la défense Alexandros Papaioannides a dit: ‘Il va y avoir pas mal de nouveaux témoins et documents qui contiendront des éléments qui aideront à renverser cette affaire.

‘Je pense qu’il y aura une évaluation plus correcte [by the court] des circonstances qui prévalaient ce jour-là en ce qui concerne le crime qu’il a commis et s’il a été commis dans le feu de l’action.

Babis Anagnostopoulos quitte la cour d’appel d’Athènes le 8 mai 2023

Babis Anagnostopoulos (à gauche) est photographié avec Caroline Crouch (à droite)

Papaioannidis a précédemment fait valoir que son client était un « prisonnier modèle » qui « lit beaucoup et travaille à la cantine de la prison » et ne devrait pas être puni pour un crime « qui n’a jamais été prémédité ».

Le coroner de l’État a déclaré que Crouch aurait subi « une mort longue et atroce ».

Elle a été coincée par le pilote alors qu’elle dormait dans la maisonnette du couple à Athènes, résistant alors qu’elle tentait de riposter alors qu’il l’étouffait pendant cinq minutes avec un oreiller.