Le mari, les enfants et les beaux-parents de Shilpa Shetty sont testés positifs au COVID-19, l’actrice raconte que «les 10 derniers jours ont été difficiles» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty a traversé une période difficile avec toute sa famille testée positive pour le COVID-19 mortel comme son récent message sur les réseaux sociaux.

Vendredi 7 mai, Shetty s’est rendue sur Instagram pour faire informer ses fans du stress qu’elle subissait depuis 10 jours.

Elle a écrit: «Les 10 derniers jours ont été difficiles pour nous en tant que famille. Mes beaux-parents ont été testés positifs au COVID-19, suivis de Samisha, Viaan-Raj, ma mère et enfin, Raj. Ils ont tous ont été isolés dans leur chambre à la maison selon les directives officielles et ont suivi les conseils du médecin. «

Elle a en outre écrit: «Deux de nos membres du personnel internes ont également été testés positifs et ils sont traités dans un établissement médical. Par la grâce de Dieu, tout le monde est en voie de guérison. Mes tests sont revenus négatifs. Toutes les mesures de sécurité ont été suivi conformément au protocole et nous sommes reconnaissants à BMC et aux autorités pour leur aide et réponse rapides. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Veuillez continuer à nous garder dans vos prières. Veuillez masquer, désinfecter, rester en sécurité, si COVID est positif pour pas … Restez TOUJOURS POSITIF, MENTALEMENT. «

Découvrez son dernier post:

L’actrice de « Life in a … Metro » est mariée à l’homme d’affaires indo-britannique Raj Kundra et le couple a deux adorables enfants – Viaan Raj et Samisha. Elle a eu la chance d’avoir sa fille Samisha l’année dernière. La fille de l’actrice est née d’une gestation pour autrui car Shetty avait déjà été confrontée à des complications de grossesse. Elle s’est dite courageuse d’avoir eu un bébé à l’âge de 40 ans.

Sur le plan du travail, l’actrice est actuellement juge dans l’émission de télé-réalité de danse – Super Dancer Chapter 4 sur Sony TV.