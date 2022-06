Le mari et le fils d’une femme tuée à New York craignent d’être dissimulés dans la mort du Club Med

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que les autorités des îles Turques et Caïques réexaminent le décès en 2018 d’un avocat de la défense de New York retrouvé mort au complexe tropical Club Med Turkoise, la famille de la victime craint de ne jamais obtenir justice si la cause du décès passe d’un homicide à autre chose.

Marie Kuhnla, une avocate de 62 ans de la Suffolk County Legal Aid Society, est partie pour les îles tropicales avec deux collègues en octobre 2018.

Les autorités ont retrouvé sa dépouille « dans des buissons » dans une partie éloignée de la station balnéaire le 16 octobre de la même année, a déclaré la police royale des îles Turques et Caïques. Elle avait été portée disparue la veille et avait été vue pour la dernière fois par ses amis le 14.

Son certificat de décès des îles Turques et Caïques, entré le 9 novembre 2018, indique que la cause du décès est un étranglement manuel, et la police a décrit la mort de Kuhnla comme un « meurtre » lorsqu’elle a annoncé son enquête pour la première fois.

UN TOURISTE AMÉRICAIN TROUVÉ MORT À TURKS ET CAICOS ; LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE SUR MEURTRE, DIT LA POLICE

Elle avait eu des côtes cassées, des ecchymoses à l’intérieur des cuisses et avait été partiellement déshabillée, selon Ed Dowd, un détective privé travaillant pour sa famille, qui a déclaré qu’elle avait peut-être été agressée sexuellement avant sa mort.

« Je ne pense pas que nous puissions dire qui l’a fait parce que la décomposition du corps a détruit les preuves », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Il a également déclaré que, bien qu’elle ait été retrouvée à une centaine de mètres de ses chaussures, ses pieds n’étaient ni salis ni blessés, ce qui indique qu’elle avait été transportée dans les buissons.

« La plante de ses pieds était propre », a-t-il déclaré. « Elle n’aurait pas pu entrer là-dedans. Elle y a été placée. »

Et la zone de la station où elle a été retrouvée était principalement utilisée par le personnel de la station, selon Abe George, un avocat représentant le veuf et le fils de Kuhnla dans un procès pour mort injustifiée à New York.

SARM HESLOP MANQUANT: LA POLICE DES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES DIT QU’ELLE A ÉTÉ REFUSÉE DE MANDAT DE RECHERCHE POUR SIREN SONG CATAMARAN

Le procès allègue une tentative de dissimulation des circonstances entourant l’étranglement de Kuhnla, une mauvaise gestion de sa dépouille et une obstruction.

George a déclaré qu’il y avait des preuves que ses restes avaient été placés devant un ventilateur d’extraction de réfrigérateur soufflant de l’air chaud, plutôt qu’à l’intérieur de l’appareil, peut-être dans le but d’accélérer la décomposition avant l’arrivée du médecin légiste. Son corps a ensuite été détenu pendant des mois avant d’être renvoyé aux États-Unis.

D’ici là, une autopsie privée n’a pas pu être effectuée, selon la plainte civile.

La procédure de cette semaine aux îles Turques et Caïques, sans rapport avec le procès, se concentre sur la détermination du mode de décès de Kuhnla, même si un médecin légiste officiel a conclu qu’il s’agissait d’un homicide peu de temps après la découverte de sa dépouille.

« Il y avait un avocat du Club Med, assez étrange, que le tribunal a déclaré intéressé qui a pu interroger des témoins. Et il y avait là-bas un avocat de la gendarmerie qui a aussi contre-interrogé des témoins. Et l’avocat de la police département et l’avocat du club ont dirigé essentiellement la même équipe, contre-interrogeant le médecin légiste, essayant de jeter le doute sur sa détermination d’étranglement manuel », a déclaré George. « C’était incroyable. C’était l’une des choses les plus folles que j’ai vues. »

EMBAUCHE D’UN HITMAN: À L’INTÉRIEUR DU COMPLOT ALLÉGUÉ D’UN DENTISTE DE FLORIDE POUR FAIRE TUER L’EX DE SA SŒUR, UN AVOCAT PROMINANT

Les audiences pour déterminer un mode de décès devant un tribunal plutôt que dans un bureau de médecin légiste, connues dans le pays tropical sous le nom d’enquêtes, sont rares, selon George. Il a déclaré que le plus récent avant cette semaine s’était produit il y a plus de sept ans après qu’un incendie de yacht avait tué une famille en visite depuis Hilton Head, en Caroline du Sud.

« C’était la dernière fois qu’ils avaient une enquête, ce qui est parfaitement logique », a-t-il déclaré. « Whodunnit? Comment est-ce arrivé? Ce n’est pas ce qu’ils essaient de faire ici. Nous avons un médecin légiste que le gouvernement a embauché pour sortir en 2018 qui a dit l’étranglement manuel. «

Dans un communiqué, le Club Med a indiqué qu’il coopérait avec les autorités en la matière.

« Toute la famille du Club Med est extrêmement attristée par le décès de Mme Kuhnla », a déclaré jeudi un porte-parole du Club Med à Fox News Digital. « La sûreté, la sécurité et le bien-être de tous nos clients restent notre priorité absolue. Pour le moment, nous continuons à coopérer avec l’enquête publique et ne pouvons plus commenter le litige en cours. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le procès pour mort injustifiée nomme également un homme de New York et ancien employé du Club Med qui, selon la famille de Kuhnla, est la dernière personne avec qui elle a été vue vivante. Il a été accusé de harcèlement et d’abus dans le cadre du procès, mais n’a pas été inculpé au pénal en relation avec la mort de Kuhnla.

Il a cependant été initialement accusé d’avoir peloté l’un des collègues de Kuhnla. Après avoir été détenu pendant une journée, il est retourné aux États-Unis

L’enquête devrait se terminer après des témoignages supplémentaires mardi, a déclaré George.