Le mari et la femme se sont mis au repos après que Covid les a tués des semaines avant qu’ils ne soient éligibles au vaccin

Un mari et une femme de 48 ans ont été inhumés lors de doubles funérailles après leur mort de Covid-19 quelques semaines à peine avant d’être éligibles au vaccin.

Les arrière-grands-parents Peter Hurrell, 72 ans, et Audrey, 67 ans, de Trowell, Nottinghamshire, sont décédés à 10 jours d’intervalle après avoir été testés positifs pour le virus en janvier.

Audrey, une ancienne employée de la pharmacie, a été testée positive le 19 janvier et a été tragiquement retrouvée morte par sa fille Sarah Cox, 47 ans, à son domicile le 22 janvier.

Peter, un ancien chauffeur de bus et agent d’entrepôt, a été testé positif le 8 janvier après avoir développé une toux et a été transporté d’urgence à l’hôpital le 18 janvier.

Il est décédé à l’hôpital Royal Derby, avec Sarah à ses côtés, le 1er février.

Hier, le couple a été enterré ensemble lors d’une cérémonie commune dans un cimetière à seulement cinq minutes de la maison de Sarah qu’elle a l’intention de visiter régulièrement.

Les arrière-grands-parents Peter Hurrell, 72 ans, et Audrey (tous deux sur la photo ci-dessus), 67 ans, de Trowell, Nottinghamshire, sont décédés à 10 jours d’intervalle après avoir été testés positifs pour Covid-19 en janvier.

Hier, le couple a été enterré ensemble lors d’un double enterrement dans un cimetière à seulement cinq minutes de la maison de leur fille Sarah qu’elle a l’intention de visiter régulièrement.

Les personnes en deuil se rassemblent pour rendre hommage au couple. La lettre de Peter le pressant de prendre rendez-vous pour son premier vaccin Covid est arrivée deux jours après son hospitalisation.

Peter souffrait de myélome multiple, un type de cancer de la moelle osseuse, et d’amylose, un groupe de maladies rares causées par une accumulation d’une protéine anormale dans ses organes.

Sa lettre l’exhortant à prendre rendez-vous pour son premier vaccin contre le coronavirus est arrivée deux jours après son hospitalisation.

Mais Sarah a déclaré qu’Audrey était « aussi en forme qu’un violon », sans problèmes de santé sous-jacents, ce qui rendait sa mort prématurée encore plus inattendue.

Elle a déclaré: « La mort de maman a été un tel choc pour nous car elle était aussi en forme qu’un violon. Papa a reçu un diagnostic de cancer il y a cinq ans et il n’allait pas très bien.

« Les médecins ont dit à maman quand papa est allé à l’hôpital le 19 janvier qu’il ne rentrerait pas à la maison.

«Elle est décédée le vendredi. J’étais allé la voir le jeudi soir et je lui avais demandé si elle voulait quelque chose, mais elle voulait juste de l’eau et m’a demandé de la mettre au lit.

«Quand je suis allé faire le tour le lendemain matin, elle était toujours dans la même position que je l’avais laissée. L’ambulance est arrivée dans les trois minutes et les ambulanciers étaient super mais ils ne pouvaient rien faire.

«Je pense qu’elle est morte d’un cœur brisé. Je pense qu’après avoir été testée positive pour Covid et avoir appris qu’elle ne reverrait jamais son mari, son meilleur ami, encore une fois, elle ne pouvait plus continuer.

Un cercueil est déplacé de l’arrière d’un corbillard avant les doubles funérailles. Peter souffrait de myélome multiple, un type de cancer de la moelle osseuse, et d’amylose, un groupe de maladies rares causées par une accumulation d’une protéine anormale dans ses organes

Un cercueil est porté devant les personnes en deuil lors des doubles funérailles d’hier. Sarah a rendu hommage au couple, les décrivant comme le « double acte parfait » et « les meilleurs parents que tout le monde puisse demander »

Deux colombes sont libérées lors de la cérémonie conjointe au cimetière. Sarah a déclaré que le taux de participation aux doubles funérailles aurait été beaucoup plus élevé s’il n’y avait pas eu la pandémie

« C’était un tel choc, je m’attendais pleinement à l’aider à planifier les funérailles de mon père, mais je ne m’attendais jamais à enterrer ma mère aussi. »

Sarah a ensuite fait face à la « conversation la plus difficile » de sa vie lorsqu’elle a dû dire à son père que sa femme était décédée.

Elle a dit: « Je lui ai dit, » si tu veux aller et être avec elle, tu as la bénédiction de moi et de mes sœurs parce que je sais que tu ne peux pas supporter d’être sans elle « .

Peter est resté en vie pendant dix jours de plus et a fêté son anniversaire à l’hôpital avant que Sarah ne soit invitée à s’asseoir à son chevet.

Sarah a ajouté: « C’était son anniversaire le 27 janvier, nous l’avons appelé et les médecins lui ont chanté un joyeux anniversaire.

« Il a été transféré au service de cancérologie et je me suis assis avec lui pendant trois jours, lui parlant, lui chantant, faisant les choses que vous devez faire.

«Vers 12 h 20, il a pris son dernier souffle et j’étais là à ses côtés.

Deux personnes en deuil sont photographiées pendant la cérémonie. Peter et Audrey, qui ont eu trois enfants, vivaient dans la même rue que les jeunes et sont devenus un couple il y a 50 ans

Un cercueil est abaissé dans le sol lors des doubles funérailles d’hier. Peter a fêté son anniversaire à l’hôpital avant que Sarah ne soit invitée à s’asseoir à son chevet

Les personnes en deuil photographiées lors des funérailles d’hier. En raison des restrictions de Covid, seuls 30 personnes en deuil ont été autorisées à présenter leurs respects lors de la cérémonie conjointe

Peter et Audrey, qui ont eu trois enfants, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, vivaient dans la même rue que les jeunes et sont devenus un couple il y a 50 ans.

Sarah a rendu hommage au couple, les décrivant comme le « double acte parfait » et « les meilleurs parents que l’on puisse demander ».

En raison des restrictions de Covid, seuls 30 personnes en deuil ont été autorisées à présenter leurs respects lors des doubles funérailles, mais Sarah a déclaré que le taux de participation aurait été beaucoup plus élevé sans la pandémie.

Elle a ajouté: « Maman était la plus stricte, elle nous dirait si nous avions été méchants.

« Papa était beaucoup plus placide et décontracté, mon père ne m’a jamais dit. Ils étaient tellement aimants et amoureux, ils étaient juste des parents parfaits.

« Nous ne savons pas vraiment comment ils se sont rencontrés, mais ils étaient dans la même école et vivaient dans la même rue, mais papa avait quatre ans de plus. Ils se sont réunis quand ma mère avait 17 ans.

« Mon père m’a toujours fait connaître ses souhaits, il voulait être enterré sous un arbre dans un cimetière à seulement cinq minutes de moi pour que je puisse lui rendre visite.

« Alors j’ai exaucé ses souhaits, donc je sais qu’il serait heureux et qu’ils sont ensemble, ce qui est le principal.

« Je peux les imaginer en train de rire ensemble – mon père lui dirait qu’il a duré plus longtemps qu’elle et ma mère serait furieuse qu’il la fasse attendre. »