Le mari et la femme ont été abattus aux côtés de leur fils dans la « rangée voisine » avec un tireur en fuite

Un mari et sa femme ont été abattus avec leur fils dans leur ferme après une dispute avec leur voisin, a-t-on appris.

Mervyn et Maree Schwarz et son fils Graham Tighe ont été tués sur des terres agricoles isolées dans l’arrière-pays australien et le tireur présumé est toujours en liberté.

Mervyn et Maree Schwarz ont été tués avec leur fils Crédit : BBC

Leur autre fils a été transporté par avion à l’hôpital Crédit : BBC

Le frère de Graham, Ross, a survécu aux tirs et a réussi à fuir “de très nombreux kilomètres” pour donner l’alarme, a déclaré la police.

Il a été transporté par avion à l’hôpital et est en soins intensifs dans un état grave mais stable.

Le surintendant par intérim Tom Armitt a déclaré: “Il a pu dire à la police qu’il avait été abattu et que trois autres (ont également été) abattus.”

Les meurtres sont liés à un litige immobilier, rapporte le Courier-Mail, bien que la police n’ait confirmé aucun motif.

Des officiers ont été appelés sur la propriété de la petite ville minière de l’arrière-pays de Bogie, dans le nord du Queensland, qui compte 207 habitants, juste avant 9 heures du matin jeudi.

Les voisins disent que la propriété appartenait à une jeune famille l’année dernière, mais il y avait un différend en cours avec un propriétaire voisin au sujet des limites.

La fusillade a eu lieu sur une vaste propriété bovine qui est “rurale, isolée, très vallonnée et fortement boisée”, a déclaré M. Armitt.

“Nous pensons que les personnes qui les ont abattus se trouvent peut-être dans la région, c’est pourquoi nous menons nos propres recherches”, a-t-il ajouté.

La police du Queensland a déclaré que “les enquêtes se poursuivent sur les circonstances qui ont conduit à la fusillade”.

Une femme de la région a déclaré à Daily Mail Australia qu’elle avait vu plusieurs voitures de police courir vers le lieu de la fusillade.

“J’ai vu au moins trois voitures de police pendant que j’étais à l’extérieur et j’ai entendu quelques sirènes supplémentaires après cela”, a-t-elle déclaré.

«Ce n’est généralement pas ce que vous voyez. J’ai tout de suite pensé qu’il s’était passé quelque chose de grave.

L’Australie a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes au monde, introduites après qu’un tireur isolé a assassiné 35 personnes à Port Arthur, en Tasmanie, en 1996.

Depuis lors, il n’y a eu que trois fusillades de masse – définies en Australie comme celles ayant fait au moins quatre morts, à l’exclusion de l’auteur.