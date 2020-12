Un couple de Chicago marié depuis 59 ans est décédé à seulement 10 jours d’intervalle ce mois-ci après que toute sa famille ait contracté le virus à la suite d’une coupe de cheveux.

Mike Bruno est décédé mercredi et son épouse Carol, 79 ans, est décédée 10 jours avant le 14 décembre.

Toute la famille a contracté le virus après que leur fils Joe se soit fait couper les cheveux par sa sœur Michelle, qui a amené leur mère Carol avec elle, dans son appartement le 20 novembre.

Maintenant, ils s’expriment maintenant pour avertir les autres des dangers du virus contagieux.

« Nous n’avons jamais pensé que cela arriverait à notre famille et c’est le cas, et ce virus est vraiment impitoyable et attaque simplement de manière vraiment vicieuse », a déclaré le fils du couple, Joe Bruno, à ABC7.

Avant la coupe de cheveux, Michelle, qui travaille dans un salon, a été testée négative pour le virus.

Pendant la coupe de cheveux, la famille portait des masques et Carol pratiquait la distanciation sociale, mais les trois ont attrapé le virus. On ne sait pas avec qui cela a commencé.

« Ma sœur travaille dans un salon et donc juste avant Thanksgiving, ma sœur a subi un test COVID et était négative, et elle a été mise en quarantaine pendant trois ou quatre jours après avoir obtenu le test négatif. J’avais besoin d’une coupe de cheveux, et elle a dit: «Eh bien, pourquoi ne pas venir vous couper les cheveux pour que vous n’ayez pas à entrer dans le salon», a déclaré Joe.

«Je n’ai pas embrassé ma mère; Je n’ai pas embrassé ma sœur. Ma sœur m’a coupé les cheveux, elle était masquée et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Nous avons été distancés dans mon appartement puis ils sont partis. Ils ont passé peut-être 40 à 45 minutes. Plus tard dans la soirée, ma sœur a commencé à ressentir des symptômes et environ trois jours plus tard, j’ai commencé à ressentir des symptômes », a expliqué Joe.

Leur fils Joe Bruno dit que lui, sa sœur et son mari, son frère et ses parents ont attrapé le virus après que sa sœur lui ait donné une coupe de cheveux dans son appartement le 20 novembre. , le virus s’est propagé

Michelle Wilson avec son père Mike Bruno photographiés ensemble à gauche. Michelle, Joe et maman Carol photographiés ensemble à droite

Joe a dit que lui, son frère, sa sœur et son mari avaient tous contracté le virus après s’être fait couper les cheveux.

Bien que l’on ne sache pas qui a introduit le virus dans la famille, Joe dit qu’il veut que la tragédie serve de récit édifiant aux autres familles.

«Si j’avais fait ce sacrifice et, vous savez, n’avais pas passé, vous savez, 30 à 40 minutes avec ma mère – ils seraient toujours là», dit-il.

La famille Bruno prend désormais la parole pour mettre en garde contre les dangers du virus. «Savoir qu’ils sont partis à moins de 10 jours d’intervalle est une si belle chose. Et, vous savez, je donnerais n’importe quoi pour les ramener mais je suis tellement heureux qu’ils soient à nouveau ensemble », a déclaré Joe

Joe Bruno a partagé cette photo de ses parents le jour de leur mariage pour célébrer l’un de leurs anniversaires

Son seul réconfort est que ses parents sont morts à quelques jours d’intervalle.

«Je pense que ce qui nous donne la paix, c’est de savoir que mon père ne savait pas que ma mère était décédée», a déclaré Joe.

«Savoir qu’ils sont partis à moins de 10 jours d’intervalle est une si belle chose. Et, vous savez, je donnerais n’importe quoi pour les ramener, mais je suis tellement heureux qu’ils soient à nouveau ensemble », a-t-il ajouté.

Dans l’Illinois, un total de 937 909 cas de COVID-19 ont été signalés depuis le début de la pandémie, ainsi que plus de 15 969 décès et 1 367 décès probables.

Dimanche, le taux de positivité à l’échelle de l’État sur sept jours du 19 au 25 décembre est de 8,5%.

Dans tout le pays, plus de 19 millions de cas de virus et plus de 333 000 décès ont été signalés.