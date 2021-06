Le mari éhonté de Caroline Crouch prétend qu’elle n’avait PAS de journal secret malgré les flics révélant des abus dans des notes codées

Le mari tueur éhonté de CAROLINE Croupton a affirmé que sa femme ne tenait pas de journal secret.

Les flics avaient précédemment révélé que la Britannique de 20 ans tenait un journal secret codé pour enregistrer les horribles abus qu’elle a subis de la part de son mari tordu Babis Anagnostopoulos.

Babis Anagnostopoulos a nié que sa femme ait un journal secret Crédit : Getty

L’homme de 33 ans a affirmé que Caroline ne tenait pas de journal codé Crédit : Tim Stewart

S’exprimant depuis l’intérieur de la soi-disant aile « VIP » de la prison de Korydallos, Anagnostopoulos a qualifié les rapports sur le journal de sa femme de « peu fiable » et a affirmé catégoriquement que Caroline ne tenait pas de journal.

Il a déclaré à Good Morning Greece : »Je considère que les rapports ne sont pas fiables parce que tout ce qui est publié est faux. »

Des sources ont précédemment affirmé que » quelque chose de terrible » avait choqué la jeune maman et qu’elle avait peut-être vu quelque chose qu’elle n’était pas censée voir.

On pense que les entrées du journal révèlent des détails troublants sur le mariage abusif du couple, mais les procureurs grecs ont interdit toute publication ultérieure du journal secret, arguant qu’ils pourraient « offenser la mémoire de la victime » et nuire au procès.

Le tueur avoué a poursuivi en affirmant qu’il avait payé les funérailles de Caroline, même si l’avocat de la famille Crouch avait précédemment déclaré qu’Anagnostopoulos avait demandé à Susan et David de payer pour cela.

Thanassis Haramanis, l’avocat de la famille de Caroline, a déclaré au Sun : « Cet homme n’a aucune honte.

« D’abord, il a tué Caroline, puis il a demandé à ses parents de l’argent pour payer son cercueil et pour transporter son corps d’Athènes pour les funérailles.

« Ils lui ont donné 4000 euros. Il n’a rien payé. »

Anagnostopoulos a également nié connaître le propriétaire de la taverne Stauros Dogiakis, dont la mort mystérieuse a été liée à l’affaire, rapporte Proto Thema.

« Je n’ai rien à voir avec lui, je ne le connaissais pas, je ne suis jamais allé dans son restaurant », a-t-il déclaré.

Anagnostopoulos a parlé de l’intérieur de la prison de Korydallos

Le pilote d’hélicoptère a affirmé avoir payé les funérailles de Caroline Crédit : pixel8000

Caroline, 20 ans, a été tuée le 11 mai Crédit : Tim Stewart

Les flics enquêtent actuellement sur un lien possible entre Babis et « un proche collaborateur » Dogiakis, 53 ans, qui a été retrouvé mort plus tôt ce mois-ci.

Bien que sa mort ait d’abord été considérée comme un suicide, ses amis proches en doutent maintenant car il a été retrouvé avec des blessures par balle à la tête et à la poitrine.

Babis a conclu en disant qu’il était « soulagé » que sa fille Lydia, âgée d’un an, soit allée chez les parents de Caroline.

« Je sais que la mère de Caroline aime beaucoup sa petite-fille et l’élèvera correctement », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, les parents de Caroline ont obtenu la garde complète de la petite fille après que Babis se soit vu retirer ses droits parentaux.

Hier, Susan Dela Cuesta était plus qu’heureuse de voir sa petite-fille lors d’une passation émotionnelle à Athènes.

M. Harmanis a déclaré au Sun Online: « Susan était heureuse hier. Elle pourra revoir Caroline dans les yeux de Lydia. »

Le pilote a déclaré qu’il était soulagé que sa fille parte avec les parents de Caroline Crédit : EPA

La petite Lydia va grandir à Alonnisos avec ses grands-parents

Les flics enquêtent sur un lien potentiel avec la mort mystérieuse de Stauros Dogiakis

« À Athènes, elle serait connue comme ‘l’enfant du meurtrier’ », a-t-il ajouté.

« À Alonissos, elle serait la fille de Caroline dont la vie a été injustement écourtée. »

Lydia va maintenant grandir sur l’île d’Alonissos, où sa mère a grandi.

