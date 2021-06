Le mari éhonté de Caroline Crouch essaiera de la blâmer pour l’avoir provoqué dans une « rage aveugle » avant de la tuer

Le mari éhonté de CAROLINE Croupton essaiera de lui reprocher de l’avoir provoqué dans une rage aveugle avant de la tuer.

Twisted Babis Anagnostopoulos, 33 ans, comparaît devant le tribunal après avoir avoué l’avoir tuée, mais chercherait apparemment à échapper à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

🔵 Lisez notre blog en direct de Caroline Crouch pour les toutes dernières mises à jour…

13 Babis Anagnostopoulos arrivant au tribunal Crédit : AP

13 Le tribunal entend l’affaire et sa défense Crédit : LNP

13 Il va essayer de prétendre que Caroline l’a provoqué Crédit : Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

Le pilote d’hélicoptère a été arrêté par la police jeudi et a admis avoir tué Caroline dans un accès de rage.

Il n’a montré aucune émotion alors qu’il passait devant une foule criant « pourriture en prison » alors qu’il était menotté et portant un gilet pare-balles.

Un magistrat entend des détails sur ce qui s’est passé au petit matin fatidique où Caroline a été étouffée par son mari.

Il a été accusé du meurtre de Caroline et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité en l’étouffant après avoir précédemment désarmé la vidéosurveillance dans la maison.

Mais Anagnostopoulos prétendra que le meurtre n’était pas prémédité, mais qu’il est plutôt devenu un état d’esprit « flou » du fait qu’elle était « verbalement et physiquement agressive envers lui ».

S’il parvient d’une manière ou d’une autre à convaincre le tribunal, sa peine pourrait être réduite à un maximum de 15 ans.

Mais les procureurs lui indiqueront les préparatifs élaborés qu’il a faits en désarmant les caméras de sécurité et en donnant l’impression que la maison a été saccagée par des voleurs après l’avoir tuée, dit Kathimérini.

Anagnostopoulos a ensuite passé 38 jours à maintenir la mascarade, notamment en serrant la mère de Caroline dans ses bras à son mémorial.

13 Anagnostopoulos a affirmé que des voleurs avaient tué sa femme Crédit : pixel8000

13 Caroline photographiée avec son bébé Lydia Crédit : Tim Stewart

Il a également admis avoir organisé un faux vol après qu’elle eut menacé de divorcer et d’emmener leur fille Lydia, âgée de 11 mois.

Anagnostopoulos a également été accusé d’avoir tué leur chien, dans le cadre de sa tentative de dissimuler le meurtre, et d’avoir également menti à la police au sujet du vol.

Il a été escorté dans le complexe judiciaire par une escouade de policiers lourdement armés de l’unité antiterroriste.

Ce que nous savons:

Cinq indices ont révélé Anagnostopoulos et détruit son histoire

Des images obsédantes le montrent en train de bercer sa fille avant de tuer Caroline

La maman de Caroline n’a pas soupçonné le mari de sa fille « une seconde »

Son journal révèle qu’elle prévoyait de quitter son mari

Anagnostopoulos a admis qu’il prévoyait de cacher le corps de Caroline

Caroline est décédée d’une mort « agonisante », selon un rapport du coroner

Le meurtre a choqué la Grèce et le récit d’Anagnostopoulos de ce qui s’est passé a d’abord suscité un élan de sympathie pour lui et les familles impliquées.

Mais cela s’est transformé en colère généralisée lorsqu’il a avoué le crime après avoir maintenu sa mascarade.

Anagnostopoulos est également accusé d’avoir déposé une fausse plainte concernant le vol et d’avoir menti à la police.

À son arrivée au tribunal, l’un des avocats d’Anagnostopoulos a annoncé qu’il avait déjà abandonné l’affaire.

Les parents au cœur brisé de Caroline, David et Susan, ont promis de s’occuper de Lydia et ont juré que « les souvenirs de sa mère vivront pour toujours ». Un juge doit décider qui s’occupera de l’enfant.

Dans leur première interview depuis qu’elle a été assassinée, ils ont parlé de la « vie merveilleuse » qui l’attendait et qui lui a été brutalement enlevée.

Ils étaient trop désemparés pour faire le voyage depuis Alonissos, l’île grecque où Caroline a grandi.

Leur avocat Thanassis Hamanis, cependant, a comparu devant le tribunal dans le but d’obtenir la garde de Lydia afin qu’elle puisse être élevée sur l’île.

13 Anagnostopoulos a admis avoir organisé un vol dans le but de dissimuler le crime Crédit : Athéna

13 L’homme de 33 ans a avoué avoir tué Caroline Crédit : LNP

13 Caroline a été étouffée par son mari Crédit : Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

13 Des flics antiterroristes ont gardé Anagnostopoulos alors qu’il était conduit devant le tribunal Crédit : Athéna

13 Des manifestants rassemblés devant le tribunal d’Athènes Crédit : AP

Lydia est actuellement prise en charge par la mère enseignante du pilote et le père architecte à Athènes et ils ont également exprimé le désir de l’élever.

Hamanis a déclaré que la mère de Caroline était traumatisée après avoir été étreinte par Anagnostopoulos au mémorial de sa fille la semaine dernière

« Elle a été embrassée par les mêmes mains qui ont coupé le souffle de sa fille … et alors vous pouvez comprendre à quel point c’est douloureux et tragique pour une mère », a-t-il déclaré.

Après le meurtre du 11 mai, il a affirmé que Caroline avait été victime d’un gang qui avait fait irruption dans leur maison à Glyka Nera, à Athènes.

Il a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Un psychologue de la police l’a décrit comme « très malade » et a déclaré qu’il n’avait montré « aucune émotion » lorsqu’il s’adressait aux enquêteurs, jem.gr rapports.

Mais plus tard, il a craqué et est devenu furieux après une interview télévisée donnée par un psychologue que Caroline avait vu.

Eleni Mylonopoulou a révélé que le couple avait des tensions dans leur relation.

13 Les parents de Caroline ont déclaré qu’elle avait une « vie merveilleuse » devant elle Crédit : Tim Stewart

13 Ses parents veulent élever Lydia sur l’île en Grèce où ils vivent Crédit : pixel8000

Son histoire a été bouleversée lorsque les policiers se sont rendus à Alonnisos où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu.

Ils lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre et il a ensuite avoué lors de son interrogatoire.

Il est rapporté qu’il a dit aux flics qu’il avait « paniqué » lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait tué Caroline après l’avoir maintenue au lit alors que le couple se disputait tard dans la nuit.

Mais une chronologie effrayante est apparue qui l’a vu mettre en scène une scène de crime élaborée dans le but de faire croire aux flics qu’un gang de voyous avait fait une descente dans la maison.

Il aurait dit aux flics que son « jugement est devenu flou » après avoir ramé avec Caroline dans les heures qui ont précédé sa mort.

Il a dit qu’il l’avait tuée dans un accès de rage après qu’elle eut menacé d’emmener leur fille.

« Je ne voulais pas aller en prison, parce que je voulais élever ma fille », aurait déclaré l’homme de 33 ans aux détectives.

A 4h01, la montre biométrique de Caroline qu’elle portait au poignet a enregistré une intense stimulation du pouls.

C’est à ce moment-là que Babis a commencé à attaquer sa femme, devant leur petite fille, alors que Caroline se débattait contre l’homme de 13 ans son aîné.

Le courageux Britannique s’est ensuite battu contre lui pendant dix minutes supplémentaires, jusqu’à ce que sa montre enregistre que son cœur s’était arrêté de battre à 4h11 du matin.

Babis a ensuite placé leur fille de manière écoeurante à côté de sa défunte mère dans le but de créer une scène de crime plus convaincante, a déclaré la police.

Il a même admis avoir tué le chiot de la famille afin de rendre la scène du crime plus plausible.

Les parents désemparés de Caroline, David et Susan, ont parlé de leur espoir pour l’avenir de leur petite-fille de 11 mois lors de leur première interview depuis sa mort avec le Courrier quotidien.

« Susan et moi passerons le reste de notre vie à veiller à ce que justice soit rendue et à veiller à ce que sa petite fille Lydia soit élevée avec tous les avantages que nous pouvons lui donner et que les souvenirs de sa mère restent à jamais », a déclaré David la publication.

L’homme de 78 ans se souvient fièrement de la jeune maman qui a été « cruellement enlevée au début de ce qui devait être une vie merveilleuse ».