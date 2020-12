Elle est devenue le visage des héros du NHS qui ont fait le sacrifice ultime dans la bataille contre Covid-19.

L’infirmière Mary Boateng n’avait que 28 ans lorsqu’elle est décédée du virus – quelques jours après avoir donné naissance à une petite fille, elle n’a jamais pu tenir.

Maintenant, son mari endeuillé, Ernest, 30 ans, mène une campagne pour s’assurer que la mort de sa femme n’a pas été vaine.

Ernest Boateng, photographié avec ses enfants, AJ, 3 ans, et sa petite Mary, veut s’assurer que la mort de sa femme de Covid-19 n’a pas été vaine

Il a déclaré que sa femme Mary, sur la photo de droite, était chargée de Noël dans leur ménage et qu’il n’avait pas été en mesure de se préparer cette année car la « douleur était trop vive »

«Je n’ai pas pu planter un arbre ni même acheter des cadeaux cette année parce que la douleur est encore si vive», a déclaré Ernest.

«Mary était toujours la responsable de Noël – elle faisait les décorations et achetait les cadeaux. L’année dernière, nous étions tous les deux tellement excités qu’elle attendait notre petite fille. Maintenant, je suis père célibataire de deux enfants et Mary est partie.

Mary est décédée à l’hôpital universitaire de Luton et Dunstable dans le Bedfordshire le 12 avril, cinq jours seulement après que les médecins ont accouché de sa petite fille, nommée Mary en l’honneur de sa mère.

Ernest, qui suit une formation d’avocat des droits de l’homme, souhaite que le gouvernement adopte une réglementation pour protéger les travailleuses de la santé enceintes.

«Mary était si jeune, à peine 28 ans. Elle ne s’attendait pas à mourir. Elle avait un bel avenir devant elle », a-t-il déclaré dimanche au Mail. «Sa mort ne m’a pas seulement volé ma femme, elle a enlevé une mère à ses deux enfants.

«Je veux que le gouvernement adopte des règles protégeant les femmes enceintes après 20 semaines de grossesse. Je ne veux pas qu’une famille subisse la douleur que nous avons. Mary, une sœur adjointe qui travaillait dans un service de diabète, est tombée malade du Covid-19 à la mi-mars. Elle a été admise à l’hôpital le 5 avril mais a obtenu son congé, pour être réadmise deux jours plus tard, ayant du mal à respirer.

Les médecins ont accouché de son bébé par césarienne le 7 avril.

« Je ne pouvais pas être à la naissance au cas où je serais positif à Covid et infecterais le bébé, alors je me suis assis à l’extérieur de l’hôpital dans ma voiture et j’ai prié », a déclaré Ernest.

«Ils m’ont dit que Mary irait bien. Je lui ai parlé après la naissance et elle a dit qu’elle était en sécurité et que le bébé était en sécurité. Quelques jours plus tard, elle était morte. Tragiquement, le père de Mary, Stephen, est mort du virus cinq jours avant sa fille.

Ernest a déclaré: « Quand je regarde notre petite fille, je sais à quel point je suis béni qu’elle soit ici dans le monde et en bonne santé, mais je ressens de la douleur que sa mère n’ait jamais pu la tenir. » Une enquête sur la mort de Mary devrait reprendre au cours de la nouvelle année.