Le mari d’une femme qui a donné naissance à neuf bébés dit qu’il «  ne s’inquiète pas  » par une énorme couvée de nonuplés

Un ensemble de neuf bébés, nés à la fois de la même mère, est appelé nonuplets.

Les nonuplets sont extrêmement rares, seuls quelques ensembles connus étant nés dans le monde.

Des complications médicales surviennent souvent à la fois pour la mère et pour ses bébés, et il est rare que les bébés survivent à l’enfance.

Un ensemble de nonuplets est né le 13 juin 1971, en Australie, de Geraldine Brodrick et de son mari Leonard. Deux des bébés étaient mort-nés, tandis que les autres bébés sont tous morts au cours de leur première semaine.

Un autre groupe de nonuplets est né le 26 mars 1999 en Malaisie. Maman, Zurina Mat Saad, avait cinq garçons et quatre filles, mais aucun d’entre eux n’a survécu plus de six heures.