Le mari d’une femme disparue de Virginie sera jugé début 2025

MANASSAS, Virginie — Lorsque Mamta Kafle Bhatt a disparu fin juillet, des membres de sa communauté locale dans le nord de la Virginie et sa famille dans son Népal natal se sont réunis pour tenter de comprendre ce qui lui était arrivé.

Ils ont publié des messages sur les réseaux sociaux, organisé des événements communautaires et organisé un rassemblement en l’honneur de la mère et infirmière pédiatrique de 28 ans. Quelques jours après sa disparition, les membres de la communauté ont commencé à exercer une pression publique sur son mari, Naresh Bhatt.

« Mon amie m’a appelée et m’a demandé : « Qu’est-ce que tu en penses ? » et j’ai répondu : « Parlons-en », alors nous avons lancé une discussion de groupe et le mouvement a commencé », a déclaré Bina Khadkalama, membre de la communauté népalaise locale du nord de la Virginie.

Bhatt a été arrêté environ trois semaines après la disparition de sa femme et accusé de cacher un cadavreUn procureur a déclaré plus tard au tribunal que la quantité de sang trouvée dans la maison de Bhatt indiquait des blessures auxquelles il n’était pas possible de survivre.

Bien que le corps de sa femme soit toujours porté disparu, Naresh Bhatt a renoncé jeudi à son droit à une procédure devant un grand jury, ouvrant ainsi la voie à un procès d’ici début 2025. La date du procès devrait être fixée lors de la prochaine audience de Bhatt devant le tribunal de circuit de Prince William le 16 septembre.

Le procureur adjoint du Commonwealth du prince William, Matthew Sweet, a décrit cette renonciation comme une mesure tactique des avocats de Bhatt qui limite le temps dont disposent les procureurs pour constituer leur dossier de meurtre – un processus qui prend généralement plus de six mois.

« Nous avons plusieurs agences, plusieurs témoins qui sont hors de l’État – hors du pays – auxquels nous devons nous préparer », a déclaré Sweet devant le tribunal.

La défense publique en chef, Tracey Lenox, a fait valoir que Bhatt avait toujours droit à un procès rapide, malgré le souhait des procureurs de disposer de plus de temps, ajoutant que sa défense ne pouvait pas contrôler si l’arrestation était prématurée.

« Ils ont choisi de charger dans ce sens », a déclaré Lenox, ajoutant : « Je comprends les inconvénients que cela représente pour le Commonwealth, mais c’est là où nous en sommes. »

Jeudi, la police de Manassas Park a déclaré qu’elle recherchait des preuves dans le cadre de l’enquête dans une école voisine, dans plusieurs parcs et dans d’autres zones communautaires.

L’enquête a attiré l’attention internationale sur cette petite communauté du nord de la Virginie, où les cas d’homicide sont rares. Dans la salle d’audience, plus d’une douzaine de membres de la communauté étaient assis parmi les bancs, portant des pins roses imprimés à l’effigie de Bhatt.

« Nous pensons toujours à elle, nous faisons tellement de choses ici », a déclaré Khadkalama. « Cette affaire est un sujet de discussion 24 heures sur 24 pour nous… Je vais au travail, je rentre chez moi, je pense à Mamta. »

Holly Wirth, une infirmière qui a travaillé avec Mamta Bhatt, s’est exprimée dans cette affaire, espérant obtenir que son amie soit jugée. Elle a décrit la renonciation de Naresh Bhatt à la procédure devant le grand jury comme une « gymnastique juridique », mais a déclaré qu’elle pensait que les procureurs auraient encore largement le temps de préparer ce dossier ou d’autres accusations qu’ils pourraient porter.

« M. Bhatt pense qu’il est intelligent, mais je vous garantis que le poids de la justice pèse lourdement sur lui, et nous allons voir cela se concrétiser », a déclaré Wirth.

Olivia Diaz est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.