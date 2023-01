Le mari d’une femme disparue a cherché des moyens de se débarrasser du corps

QUINCY, Mass. – Le mari d’une femme du Massachusetts qui a disparu depuis le jour de l’an est allé en ligne pour rechercher des moyens de démembrer et de se débarrasser d’un corps, et des vêtements et d’autres objets appartenant à la femme avec son ADN ont été trouvés à une poubelle centre de traitement, a déclaré un procureur lors de sa mise en accusation mercredi pour meurtre et autres charges.

Des plaidoyers de non-culpabilité ont été inscrits au nom de Brian Walshe, 47 ans, et il a été détenu sans caution par le tribunal de district de Quincy. Vêtu d’un pull gris et d’un pantalon beige, il est resté sans expression pendant que le procureur exposait le dossier de l’État et n’a pas parlé sauf pour dire «oui», lorsque le juge lui a demandé s’il comprenait les accusations.

Son avocate, Tracy Miner, n’a pas contesté la mise en liberté sous caution, mais a déclaré par le passé que son client avait coopéré avec les enquêteurs.

Walshe était déjà en détention sous caution de 500 000 $ après avoir plaidé non coupable plus tôt ce mois-ci à des enquêteurs trompeurs à la recherche d’Ana Walshe, 39 ans, dont le corps n’a pas été retrouvé.

Le couple, qui a trois jeunes enfants qui sont maintenant sous la garde de l’État, vivait dans la communauté côtière aisée de Cohasset, à environ 24 kilomètres au sud-est de Boston.

À partir du 1er janvier et pendant plusieurs jours après, Brian Walshe a effectué plusieurs recherches en ligne à l’aide d’un iPad appartenant à l’un de ses fils en utilisant des termes tels que “démembrement et meilleures façons de se débarrasser d’un corps”, “combien de temps avant qu’un corps commence à sentir » et « la scie à métaux est le meilleur outil pour démembrer », a déclaré la procureure Lynn Beland devant le tribunal.

Les enquêteurs ont également trouvé une vidéo de surveillance du 3 janvier d’un homme ressemblant à Brian Walshe jetant ce qui semblait être de lourds sacs poubelles dans une benne à ordures dans un complexe d’appartements à Abington, non loin de Cohasset.

“La surveillance montre que la Volvo de l’accusé, ainsi qu’un homme correspondant à l’apparence de l’accusé, sortent de la voiture près de la benne à ordures”, a déclaré Beland. « Il se dirige vers la benne à ordures avec un sac poubelle. Il est penché, et il semble être lourd, car il doit le jeter dans la benne à ordures.

Lorsque la police s’est rendue au domicile de la famille le 4 janvier pour effectuer un contrôle de bien-être alors qu’il était encore considéré comme un cas de personne disparue, ils ont noté que la voiture avait les sièges rabattus et une doublure en plastique à l’arrière. Les chimistes ont découvert plus tard la présence de sang dans la voiture, a déclaré Beland.

Lors d’une perquisition le 8 janvier dans une installation de traitement des ordures à Peabody, au nord de Boston et non loin de la maison de la mère de Brian Walshe, les enquêteurs ont trouvé des sacs poubelle contenant une hachette, une scie à métaux, des serviettes et une combinaison de protection Tyvek, des agents de nettoyage, un Prada sac à main, des bottes similaires à celles qu’Ana Walshe a été vue pour la dernière fois et une carte de vaccination COVID-19 avec son nom, a déclaré Beland.

Certains articles contenaient ce qui semblait être du sang humain et les tests ont déterminé qu’Ana et Brian Walshe étaient des “contributeurs” à l’ADN sur eux, a-t-elle déclaré.

Ana Walshe aurait été vue pour la dernière fois en train de quitter son domicile aux petites heures du matin du 1er janvier, prétendument pour prendre un véhicule de transport à l’aéroport international de Logan pour un vol à destination de Washington, ont annoncé les autorités. Mais la police n’a trouvé aucune indication qu’elle ait pris un véhicule ou embarqué sur un vol au départ de Logan.

Elle a été portée disparue le 4 janvier par son employeur à Washington, où le couple a une maison et vers laquelle elle se rend souvent pendant la semaine pour travailler dans une société immobilière, ont annoncé les autorités.

Les autorités ont fouillé la maison de la famille, une zone boisée près de la maison, l’installation de traitement des ordures à Peabody au nord de Boston et un complexe de condos où vit la mère de Brian Walshe. Les autorités ont précédemment déclaré que des couteaux et du sang avaient été retrouvés dans le sous-sol de la maison familiale.

Les autorités ont également déclaré précédemment que Brian Walshe avait été aperçu sur une vidéo de surveillance en train d’acheter pour des centaines de dollars de produits de nettoyage dans un magasin de rénovation domiciliaire.

Brian Walshe avait été confiné à domicile à quelques exceptions près en attendant sa condamnation dans une affaire de fraude impliquant la vente de faux tableaux d’Andy Warhol, selon les archives de la Cour fédérale. La police a déclaré que la disparition d’Ana Walshe et le cas de son mari ne semblent pas liés.

La mère d’Ana Walshe, originaire de Serbie, a déclaré au quotidien Kurir de Belgrade avant la mise en accusation de mercredi qu’elle ne croyait pas que son gendre avait fait du mal à sa fille.

“Mon gendre ne ferait rien pour nuire à mon Ana, et je ne crois aucune des déclarations qui ont jusqu’à présent été liées à la possibilité que Brian lui ait fait du mal”, a déclaré Milanka Ljubičić.

“Il m’a assuré qu’Ana allait bien et qu’elle était vivante et je le crois. Je suis choqué par les nouveaux détails selon lesquels elle aurait été tuée parce que j’espère toujours qu’elle est en vie et en bonne santé.

___

L’écrivain de l’Associated Press Dusan Stojanovic à Belgrade, en Serbie, a contribué à ce rapport.

Mark Pratt, l’Associated Press