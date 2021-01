Un MARI a versé de l’eau bouillante sur sa femme parce qu’elle l’a réveillé avec le petit déjeuner au lit, selon les rapports.

Ali Ay, 28 ans, aurait jeté l’eau bouillante sur Rukiye Ay, 23 ans, parce qu’il n’avait «pas été autorisé à mentir».

L’incident choquant a eu lieu au début du mois à Konya, en Turquie.

Parlant de l’horrible attaque de l’hôpital, Rukiye a déclaré qu’elle voulait que le petit-déjeuner soit une «agréable surprise».

Cependant, Ali ne l’a pas vu de cette façon et s’est plutôt mis en rage lorsqu’on lui a présenté le geste.

Rukiye a ensuite détaillé l’attaque horrible.

Elle a déclaré: «J’ai tout préparé et je suis allée dire à mon mari qu’il avait pris le petit déjeuner au lit.

«Il était en colère et a exigé de savoir pourquoi je l’avais réveillé, et m’a dit de ne pas le déranger, alors j’ai commencé à prendre le petit déjeuner avec ma fille.

«Il est arrivé toujours de mauvaise humeur et m’a dit qu’il allait divorcer et obtenir la garde de notre fille quoi que je fasse.

«Il a ensuite versé de l’eau bouillante dans mon cou. Il allait me la jeter au visage mais je me suis détourné.

«Je me suis enfui et j’ai pu mon T-shirt coller à ma peau. Il a ensuite jeté le reste de l’eau bouillante sur moi et une partie a atterri sur les pieds de mon enfant et le reste m’a frappé à la hanche.

«Je voulais m’échapper, mais je me suis évanoui à cause de la douleur. Quand je suis arrivé, j’ai pu entendre ma fille crier et puis je l’ai senti attraper mes cheveux et m’entraîner dans la salle de bain.

Mais les cris de sa fille l’ont gardée forte et quand il a pris un appel de son père, elle a saisi le moment pour courir chez un voisin pour se mettre à l’abri.

De là, elle a appelé la police qui est venue par la suite arrêter son mari depuis cinq ans.

Après son arrestation, les autorités turques ont libéré Ali sous caution, une décision qui a provoqué l’indignation du public.

En raison de la réaction de l’opinion publique, cumulée avec une plainte de l’avocat de Rukiye, Ali a été de nouveau arrêté et placé en détention provisoire sur ordre du parquet général.

Il fait face à des accusations de GBH aggravé et est actuellement toujours en détention provisoire.

S’exprimant sur la décision de le libérer dans un premier temps, Rukiye a déclaré: « Je ne pouvais pas y croire, tant qu’il est libre, ma fille et moi sommes en danger. »

Ce n’était pas un incident isolé selon Rukiye qui prétend qu’il faisait souvent référence à la « tuer ».

Elle a dit que lorsque d’autres hommes se libéreraient après avoir attaqué des femmes, y compris un homme de la région qui le faisait, il s’assurerait de lui en informer.

Elle a également dit que lorsqu’il lisait des articles similaires dans le journal, il disait: « Regardez, vous voyez, même si je vous tue maintenant, personne ne sera dérangé. »