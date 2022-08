Le mari d’Olivia Newton-John, John Easterling, rend hommage à la défunte star de “Grease”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le mari d’Olivia Newton-John, John Easterling, s’exprime sur la mort de la star décédée de “Grease”, en publiant mercredi une déclaration sur les comptes officiels de Newton-John sur les réseaux sociaux.

Easterling a écrit sur l’amour qu’ils partageaient et sur la façon dont cela leur était toujours facile.

“Notre amour l’un pour l’autre transcende notre compréhension. Chaque jour, nous exprimons notre gratitude pour cet amour qui pourrait être si profond, si réel, si naturel. Nous n’avons jamais eu à ‘travailler’ dessus”, a écrit Easterling. “Nous étions impressionnés par ce grand mystère et avons accepté l’expérience de notre amour comme passé, présent et pour toujours.”

Il a partagé avec les fans la nature bienveillante de l’actrice et comment elle a pu élever les gens grâce à sa musique et comment elle a pu avoir “l’esprit, l’humour et la volonté de faire avancer les choses dans la lumière” même en elle. moments les plus durs.

“Au plus profond de son essence, Olivia était une guérisseuse utilisant ses médiums de chant, de mots, de toucher”, a-t-il expliqué. “C’était la femme la plus courageuse que j’aie jamais connue. Sa capacité à se soucier véritablement des gens, de la nature et de toutes les créatures éclipse presque ce qui est humainement possible.”

CHLOE LATTANZI, LA FILLE D’OLIVIA NEWTON-JOHN, REND HOMMAGE À L’ÉTOILE DE ‘GREASE’ AVEC UN HOMMAGE ÉMOTIONNEL

Easterling a conclu en remerciant tout le monde pour l’effusion d’amour et de soutien dont ils ont fait preuve depuis son décès.

Newton-John est décédée dans son ranch du sud de la Californie le matin du 8 août, après une bataille publique de 30 ans contre le cancer du sein, après avoir été diagnostiquée pour la première fois en 1992. Tout au long de sa longue bataille contre la maladie, elle a subi une mastectomie partielle, chimiothérapie et reconstruction mammaire ayant finalement reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4 en 2020.

Son mari a annoncé sa mort sur ses comptes de médias sociaux, la qualifiant de “symbole de triomphes et d’espoir” alors qu’elle partageait continuellement son parcours avec la maladie et même en lançant une fondation axée sur la recherche sur la médecine des plantes et le cancer appelée Olivia Newton-John Foundation Fund .

Depuis son décès, des célébrités et des fans ont inondé les réseaux sociaux d’hommages à la légende, notamment sa fille Chloe Lattanzi et sa co-vedette de “Grease” John Travolta.

Lattanzi a publié une série de photos la montrant avec sa mère tout au long de son enfance et à l’âge adulte, choisissant de ne pas inclure de légende et laissant les photos parler d’elles-mêmes. Un jour plus tard, Lattanzi a publié une vidéo inédite d’eux deux chantant “Window in the Wall”, une chanson qu’ils ont sortie ensemble en 2021.

“Tu es ma maman phare. Mon endroit sûr. Mon espace cardiaque”, a écrit Lattanzi. “Cela a été mon honneur et continue d’être mon honneur d’être votre bébé et votre meilleur ami. Vous êtes un ange sur terre et tous ceux que vous avez touchés ont été bénis. Je t’aime pour toujours, mon donneur de vie, mon professeur, ma maman.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Travolta s’est rendue sur Instagram pour honorer sa co-star et amie, affirmant qu’elle avait rendu sa vie tellement meilleure et qu’elle avait eu un impact incroyable sur le monde. Il a poursuivi en disant qu’il l’aimait depuis la seconde où il l’a vue pour la première fois.

“Ma très chère Olivia, tu as tellement amélioré nos vies. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement”, a écrit Travolta. “Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À vous dès le premier instant où je vous ai vu et pour toujours ! Votre Danny, votre John !”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Newton-John est devenu un nom familier dans les années 1970, après avoir joué le rôle de Sandy Olsson dans “Grease”. Elle a pu montrer ses talents musicaux et d’acteur dans le film et elle a instantanément conquis le cœur des fans.