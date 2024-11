Le mari d’Hilary Duff fait une blague à son ex Joel Madden en se déguisant en lui pour le dîner d’Halloween avec Nicole Richie

Hilary Duff et son mari Matthew Koma ont absolument trollé leurs amis Nicole Richie et Joel Madden mercredi soir.

La star plus jeune, 37 ans, et Koma, également 37 ans, se sont déguisés en jumeaux Benji et Joel Madden, 45 ans, pour leurs costumes d’avant Halloween pour un dîner en double avec Nicole et Joel.

Les couples sont des amis proches malgré le fait qu’Hilary et Joel soient sortis ensemble il y a vingt ans.

« Je vais en tant que @benjaminadden et @joelmadden à un dîner d’Halloween avec @joelmadden et @nicolerichie », a écrit Koma via ses histoires Instagram.

La légende est apparue sur une photo du couple portant la tenue noire emblématique de Joel, 45 ans, et Benji, ainsi que les chapeaux de camionneur noirs à bec plat.

Nicole et Joel ont eu beaucoup de plaisir à participer à cette cascade et ont tous deux partagé des photos du couple habillé en membres du groupe Good Charlotte sur leurs histoires Instagram.

Hilary Duff et son mari Matthew Koma ont absolument trollé leurs amis Nicole Richie et Joel Madden mercredi soir

« Je vais en tant que @benjaminadden et @joelmadden à un dîner d’Halloween avec @joelmadden et @nicolerichie », a écrit Koma via Instagram Stories

Matt s’est habillé en Joel avec son chapeau MDDN, sa veste en cuir et son collier en chaîne tandis qu’Hilary était l’autre membre de Good Charlotte avec une casquette noire, un gilet en cuir et des colliers en chaîne.

Nicole, 43 ans, a partagé une photo du couple dans ses histoires Instagram – et Joel a partagé la même photo sur la sienne.

« Protégez @matthewkoma et @hilaryduff à tout prix », a-t-elle écrit, ajoutant deux émojis couronne.

Les couples sont en fait aussi voisins, comme Hilary l’a partagé dans un épisode de 2023 de Watch What Happens Live.

« Nous sommes voisins. Et en fait, nous sortons tout le temps », a-t-elle déclaré.

« J’étais juste dans son allée, en train de lui klaxonner pour qu’elle vienne boire du vin avec nous l’autre jour. »

Et il y a quelques semaines à peine, Hilary et Nicole sont allées dîner pour célébrer l’anniversaire de la star de Lizzie McGuire au restaurant Funke à Beverly Hills.

Nicole et Joel se sont mariés en 2010 et ont deux adolescents, leur fille Harlow, 16 ans, et leur fils Sparrow, 15 ans.

La star de The Younger, 37 ans, et Koma, 37 ans également, se sont déguisés en jumeaux Benji et Joel Madden, 45 ans, pour un dîner d’Halloween avec Nicole et Joel

Les vrais jumeaux Madden vus ici aux MTV Video Music Awards 2022

Nicole Richie et Joel Madden sont les voisins d’Hilary Duff et Matthew Koma, vus ici en 2024

Jeudi, Hilary a célébré Halloween avec sa famille en tant que sorcière blanche avec un chapeau pointu. Matthew l’a contrastée dans un ensemble noir avec son propre chapeau haut

Hilary et Matthew, quant à eux, se sont mariés en décembre 2019, lors d’une cérémonie intime tenue juste devant leur domicile à Los Angeles.

Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Banks, âgée de cinq ans, en octobre 2018.

La fille Mae, trois ans, a suivi en 2021 et la fille Townes vient d’arriver le 3 mai.

Duff a également un fils Luca, 12 ans, issu de son premier mariage avec l’ancien joueur de hockey professionnel Mike Comrie.