Le mari dévasté de la mariée tué par un conducteur ivre présumé la nuit de noces brise le silence

Le mari dévasté d’une mariée qui a été frappée et tuée par un conducteur ivre présumé lors de leur nuit de noces a rompu son silence pour révéler comment le meilleur jour de sa vie s’est soudainement transformé en pire.

Aric Hutchinson a déclaré à ABC Bonjour Amérique qu’il a encore du mal à « comprendre » ce qui s’est passé alors qu’il est devenu veuf quelques heures seulement après avoir épousé l’amour de sa vie Samantha Miller.

« J’essaie toujours de me faire à l’idée. Cette nuit-là, passer d’un sommet historique à un creux historique, c’est assez difficile à comprendre », a-t-il déclaré.

Le 28 avril, M. Hutchinson, 36 ans, et Miller, 34 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage à Folly Beach, en Caroline du Sud, entourés de leurs familles et amis.

Cette nuit-là, ils voyageaient avec deux autres personnes sur une voiturette de golf, retournant à leur Airbnb lorsque l’horreur a frappé.

Jamie Komoroski, 25 ans, aurait conduit trois fois au-dessus de la limite légale d’alcool et accéléré à 65 mph dans une zone de 25 mph lorsqu’elle s’est enfoncée à l’arrière du buggy dans sa voiture.

Miller a été tué tandis que M. Hutchinson et les deux autres passagers ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

Mme Komoroski a maintenant été inculpée de trois chefs d’accusation de conduite sous l’influence d’un crime entraînant des lésions corporelles graves ou la mort et d’un chef d’homicide imprudent.

Retenant ses larmes, M. Hutchinson a déclaré à GMA qu’il ne se souvenait pas de l’accident mais qu’il ne pouvait pas oublier les derniers mots de sa nouvelle épouse.

« Je me souviens que la dernière chose dont je me souviens qu’elle a dit, c’est qu’elle voulait que la nuit ne se termine jamais », a-t-il déclaré.

Il a dit « J’aurais aimé » se souvenir de l’accident lui-même mais se souvient juste de s’être réveillé à l’hôpital.

Aric Hutchinson rompt le silence sur l’accident qui a tué sa nouvelle épouse (GMA)

« Je me souviens m’être réveillé brumeux et de mauvaise humeur et vous pouviez voir le visage de ma mère et vous pouviez dire que quelque chose n’allait pas », a-t-il déclaré.

« Je lui ai demandé ‘où est Sam ?’ et puis c’est là qu’elle m’a dit « il y a un incident et que Sam n’a pas survécu ».

Il a décrit à quel point Miller et lui avaient été heureux quelques instants plus tôt alors qu’ils célébraient leurs noces.

« Elle était si heureuse. Je veux dire, planifier un mariage, comme la plupart des gens le savent, est extrêmement stressant. Et elle a juste eu un calme étrange, comme, cette nuit-là », a-t-il dit.

« Sam a juste cette lueur. Elle est du genre à marcher dans la pièce et vous remarquerez juste. Nous avions des amis de la famille de tout le pays partout là-bas et tout le monde était tellement heureux qu’elle était si heureuse.

« C’était l’une des meilleures nuits de ma vie. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour la femme accusée d’avoir causé la mort de sa nouvelle épouse, il a dit non.

« Je ne peux pas pour le moment…. il a volé quelque chose », a-t-il dit.