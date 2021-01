Le mari en deuil de Barbara Windsor a parlé avec émotion des funérailles du trésor national.

Des amis célèbres ont rejoint Scott Mitchell pour dire adieu à la légende des EastEnders et de Carry On.

Et il y a eu des larmes de rire ainsi que de la tristesse lorsque Barbara, décédée le mois dernier à l’âge de 83 ans, a été inhumée vendredi.

Hier, Scott, 59 ans, a parlé des funérailles aux Sunday People.

Il a dit: «C’était déchirant mais intime, une belle envoi.»









Les personnes en deuil au Golders Green Crematorium dans le nord de Londres étaient limitées à 30 en raison de Covid-19.

Mais ceux qui rendent hommage à Babs, qui avait combattu la maladie d’Alzheimer, comprenaient David Walliams, Matt Lucas, Christopher Biggins, Paul O’Grady et Ross Kemp.

Un arrangement floral épelé «Saucy» dans le corbillard, l’ordre de service utilisait une image emblématique du hit de 1969 Carry On Camping et il y avait une enseigne de pub pour «The Queen Peggy».

Dans un hommage émouvant, l’ex-EastEnder Kemp, 56 ans, qui jouait le fils de l’écran de Babs, Grant, a déclaré: «C’était une véritable star qui brûlait plus fort et plus longtemps que beaucoup de ses contemporains.







«Une soirée au théâtre avec Barbara pourrait se terminer par une mise à genoux impromptue, avec des chansons et un claquette.

« C’était une star avec une énergie incroyable. Barbara, quelle vie tu as eue. La nation t’aimait, nous t’aimions. Et tu nous manqueras tous beaucoup. »

Biggins, 72 ans, a déclaré hier au Sunday People: «C’était une belle occasion. C’était une pièce remplie d’amour. Il y avait des larmes – mais aussi beaucoup de rires. C’est ainsi que nous voulons nous souvenir d’elle.

«Elle a eu un rire extraordinaire.







(Image: WireImage)



« Les gens adoraient rire avec elle. Pouvez-vous imaginer si nous avions pu célébrer avec le public? Ils auraient aligné les rues pour lui dire au revoir.

«Scott est un saint. Il a donné à Barbara l’amour dont elle avait besoin et qu’elle voulait tant, et a rendu la fin de sa vie si spéciale.







(Image: WireImage)



«Quand le cercueil s’est échappé, ils ont joué Barbara en chantant Sparrows Can’t Sing. C’était tellement émouvant et Scott s’est effondré alors.

«Lorsque le cercueil est entré, il était couvert des plus belles fleurs. Elle adorait les orchidées. Elton John lui a envoyé une énorme exposition d’orchidées.