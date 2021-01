Le mari de Barbara Windsor a critiqué Boris Johnson pour avoir trahi la défunte star après la chute du financement d’Alzheimer.

Deuil Scott Mitchell a déclaré que le Premier ministre n’avait pas tenu son vœu électoral conservateur de doubler les liquidités pour lutter contre la démence.

M. Johnson avait également déclaré à l’actrice – décédée le mois dernier à l’âge de 83 ans – qu’il «ferait de mon mieux pour vous» lorsqu’elle remettrait une lettre ouverte de la Société Alzheimer au n ° 10 en 2019.

Il a demandé au gouvernement de fournir de meilleurs soins pour la démence.

Mais Scott, 58 ans, a frappé après que le Sunday Mirror ait découvert des chiffres montrant que le financement de la maladie avait presque diminué de moitié au cours des trois dernières années.

«C’est décevant de voir que le gouvernement ne fait pas plus pour les personnes touchées, malgré les promesses qu’il a faites à moi et à Barbara en 2019», a-t-il déclaré.

Boris devrait-il payer malgré la pandémie? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous …







(Image: Getty)



À l’époque, les conservateurs chassaient les votes en s’engageant à investir 83 millions de livres supplémentaires par an dans la recherche sur la démence au cours de la prochaine décennie, doublant les dépenses totales à 166 millions de livres sterling.

Le mouvement – surnommé le «Dementia Moonshot» – a été décrit par le parti comme «le plus grand coup de pouce à la recherche sur la démence jamais réalisé» au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’argent serait utilisé pour trouver un remède à la maladie. Mais cela ne s’est pas produit.







(Image: ITV)



Alzheimer’s Research UK a révélé qu’en 2018-19, l’argent pour lutter contre la maladie était tombé à 27,7 millions de livres sterling contre 49 millions de livres l’année précédente. Ensuite, il est tombé à 22 millions de livres sterling l’année dernière.

Depuis qu’il a perdu sa femme actrice bien-aimée, Scott a aidé à collecter près de 160000 £ pour l’organisme de bienfaisance grâce à un crowdfunder – mais il insiste sur le fait qu’il faut faire plus.

Il a déclaré: «Même si je comprends parfaitement que le gouvernement a dû donner la priorité à la lutte contre la pandémie – et mon cœur va à toutes les personnes touchées par le virus – nous ne pouvons pas perdre de vue la nécessité de trouver des traitements qui changent la vie des personnes atteintes de démence .







(Image: PA)



«C’est l’une des principales causes de décès au Royaume-Uni, et continuera de l’être sans un investissement accru dans la recherche.

«Alors que nous savions que rien ne pouvait être fait pour sauver Barbara de cette condition cruelle, nous tenions à nous assurer que des mesures seraient prises pour sauver d’autres familles du chagrin qu’elle cause.

«Je crains que nous n’allions en arrière plutôt qu’en avant.

«Il y a plus d’un an, le gouvernement a promis de doubler son financement pour la recherche sur la démence, mais nous n’avons vu aucun autre engagement à l’égard de cet engagement.

« Je demande donc aux gens de signer la pétition d’Alzheimer’s Research UK appelant le gouvernement à tenir sa promesse. »







(Image: Jonathan Buckmaster)



L’appel puissant de Scott a été repris par l’ancien ministre de l’Intérieur David Blunkett.

Il a dit: «Je suis entièrement d’accord avec Scott. Nous sommes contre cela sous Covid, mais c’est encore plus difficile pour ceux qui s’occupent d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

«C’est frustrant quand les ressources promises ne sont pas là pour résoudre le problème.

«Cela affecte tellement de gens comme Scott, qui essaient d’aider et de soutenir les autres tout en gérant leur propre vie.»







(Image: Getty)



La star d’EastEnders, Barbara, a rendu public son état de santé en 2018, quatre ans après son diagnostic.

La même année, elle est apparue dans une vidéo de campagne pour collecter des fonds et changer les attitudes face à la maladie.

Barbara a eu plusieurs réunions avec Boris Johnson à propos du financement, et ses anciennes co-stars du feuilleton de la BBC ont rejoint Scott pour collecter plus de 150000 £ en organisant le marathon de Londres.

Mais malgré un soutien important, la pandémie a fait chuter les revenus de l’organisme de bienfaisance.







(Image: Reuters)



Près d’un million de Britanniques vivent avec la démence, et on pense que cela coûte à l’économie environ 26 milliards de livres sterling par an.

Susan Mitchell, d’Alzheimer’s Research UK, a déclaré: «Le financement n’a jamais été aussi urgent.

«Des familles comme celle de Scott sont déchirées par cette condition.

«Les deux tiers des personnes atteintes de démence sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, de sorte que le financement de la recherche sur cette maladie a chuté est un coup dur.

«Le gouvernement finance environ 83 millions de livres sterling de recherche sur la démence par an – tout simplement pas assez.

«Nous devons voir un investissement beaucoup plus important pour offrir aux gens l’espoir qu’ils méritent.»

Le Dr Rosena Allin-Khan, ministre fantôme de la santé mentale, a déclaré: «Il est absolument essentiel que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer puissent accéder aux soins dont elles ont besoin.

«Plus d’un an après leur promesse électorale de soutenir les personnes atteintes de démence, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses.

«Nos familles méritent mieux.»

Le ministre fantôme de la Santé, Justin Madders, a déclaré: «Malheureusement, c’est un autre exemple d’une promesse non tenue par Boris Johnson pour laquelle il ne peut y avoir aucune excuse.

«Ce sera une énorme déception pour les familles qui ont dû faire face aux conséquences dévastatrices de la maladie d’Alzheimer.

« Il est temps que le premier ministre tienne sa promesse et associe ses paroles à l’action. »

Un porte-parole du département de la santé a déclaré: «Nous avons déjà dépensé 341 millions de livres sterling pour la recherche sur la démence entre 2015 et 2019, et avons fourni plus de 515 000 livres à la Société Alzheimer pour soutenir son programme Dementia Connect.»

Vous pouvez signer la pétition en visitant alzres.uk/sign-our-petition