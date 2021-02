Le mari découvre la grossesse de sa femme grâce à une carte à gratter de loterie. La vidéo laisse les internautes amusés

Les annonces concernant la grossesse et le sexe sont des événements précieux dans la vie. En conséquence, les gens ne laissent aucune pierre pour en faire un événement mémorable. Pour beaucoup, c’est une liaison étroite avec leur partenaire et leur famille, tandis que certains aiment organiser des fêtes somptueuses. Lors d’un incident récent, une femme basée en Arizona a proposé une manière plutôt intéressante et innovante de révéler sa grossesse à son partenaire. La future maman Hayli Baez a utilisé des cartes à gratter de la loterie pour partager la grande nouvelle avec son partenaire Rick. Elle a partagé toute la série de réactions dans une vidéo qu’elle a partagée sur sa chaîne YouTube.

Le clip commence avec Hayli qui est submergée en apprenant qu’elle est enceinte. Elle prend quelques minutes pour se ressaisir après que le kit de test de grossesse montre le résultat. Peu de temps après, elle mentionne à ses téléspectateurs que son partenaire n’a aucune idée qu’ils vont bientôt avoir un bébé. Partageant ses plans pour révéler la grande nouvelle à Rick, elle a raconté à ses téléspectateurs que les cartes de loterie révélaient la grossesse et comment elle allait les utiliser pour surprendre le futur papa.

Quelques minutes plus tard, Rick est vu entrer dans le salon de la maison, tandis que Hayli est en train de gratter une des cartes de loterie. Elle demande alors nonchalamment à Rick de la rejoindre en grattant une autre carte de loterie. Les deux sont alors vus en train de lire les récompenses mentionnées sur les billets et la probabilité de gagner. Quelques secondes plus tard, Rick arrive à la carte qui lit en fait «bébé». Dès qu’il gratte toute la carte, on le voit sauter de joie. Le couple s’embrasse alors et est vu de bonne humeur.

La vidéo qui a une surcharge d’émotions a obtenu environ 90000 vues sur YouTube uniquement. Depuis leur partage, les internautes ont exprimé leur réaction à la vidéo. La plupart des gens ont félicité le couple et certains leur ont dit à quel point la vidéo les rend heureux. Une personne a écrit: «Félicitations les gars! J’ai hâte de voir la famille Baez grandir avec un autre bébé heureux en bonne santé », a ajouté un autre,« Cela me fait sourire chaque fois que je le vois, si heureux pour votre famille! Votre réaction a été si inestimable. »Un internaute a également commenté en disant qu’il voulait qu’ils fassent une vidéo révélant cette nouvelle à leurs parents.