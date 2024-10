Le mari décède après qu’un couple du Maine se soit perdu dans les bois pendant des jours, sa femme a peut-être survécu grâce au chien

Un homme du Maine est mort et sa femme a été sauvée quelques jours après qu’ils se soient promenés dans les bois du Maine et se soient perdus – et les autorités affirment qu’elle a peut-être été sauvée par son chien qui la gardait au chaud dans des températures glaciales.

John Helmstadter, 82 ans, et Pamela Helmstadter, 72 ans, sont allés se promener avec leurs chiens dimanche dernier dans une zone boisée derrière leur maison d’Alexander, dans le Maine.

Mais ce qui était censé être une simple promenade le long d’un réseau de sentiers est devenu tragique lorsqu’ils ont quitté l’un des sentiers et que John Helmstadter est tombé et n’a pas pu se relever. Aucun d’eux n’avait de téléphone portable et n’était pas en mesure d’appeler à l’aide.

Pamela Helmstadter est allée chercher de l’aide, mais « a été désorientée dans les bois et n’a pas pu rentrer chez elle », ont déclaré les gardes-chasse du Maine dans un communiqué de presse.

Après avoir passé quatre nuits dans les bois, elle a été retrouvée jeudi – vivante, mais hypothermique – par les gardes-chasse du Maine et les gardiens K9, à plus d’un mile de son domicile. Son mari a été retrouvé mort, à 200 mètres d’elle, ont indiqué les autorités.

Pamela Helmstadter emmenée dans une ambulance à Alexander, dans le Maine, le 17 octobre.

« Pamela a été trouvée gravement hypothermique mais alerte avec son chien à ses côtés », ont déclaré les gardes-chasse du Maine. « Sa température corporelle était de 90,7 lorsqu’elle a été retrouvée, mais elle a pu discuter de ce qui s’était passé. » Elle a été transportée à l’hôpital pour observation.

À l’époque où le couple était perdu dans les bois, la température descendait jusqu’à 26 degrés Fahrenheit la nuit, selon Accuweather.

Mark Latti, directeur des communications du Département des pêches intérieures et de la faune du Maine, a déclaré que le chien du couple avait peut-être aidé à lui sauver la vie, car les gardiens ont trouvé le chien très protecteur envers elle et ont vu qu’il se poserait sur sa poitrine.

« On dirait que c’est ce que le chien ferait également la nuit, pour l’aider à rester au chaud », a déclaré le sergent. Josh Beal du Maine Warden Service a déclaré Gare de Portland WMTW.

Elle a déclaré aux autorités qu’elle avait abandonné tout espoir d’être retrouvée jusqu’à ce qu’elle entende l’avion du service des gardes tourner au-dessus d’elle à cinq reprises jeudi.

Les recherches du couple ont été lancées mercredi après que leur voisin qui les surveillait a alerté les autorités de leur disparition.

Cette voisine a déclaré avoir apporté un colis de son porche à sa maison mardi, et elle s’est inquiétée après avoir remarqué qu’il se trouvait au même endroit où elle l’avait laissé le lendemain et après avoir remarqué qu’un des chiens du couple était rentré chez lui, mais il n’y avait pas de colis. signe du couple ni de leur autre chien.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com