Le mari de Teddi Mellencamp parle des « jours sombres » après avoir annoncé son divorce

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2008 et se sont mariés en 2011… bien que Teddi ait admis plus tard qu’ils avaient failli divorcer en 2017 lors de leur première saison dans « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ».

BTW… on dirait qu’Edwin a eu les enfants ce week-end – partageant une photo avec certains de ses quatre enfants en route pour l’église. Edwin et Teddi partagent trois enfants : un fils Cruz et les filles Ardoise et Colombe. Il a aussi une fille Isabelle d’une relation antérieure.